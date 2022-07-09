Зеленский объяснил ротацией увольнение ряда послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 9 июля, объяснил ротацией увольнение послов Украины в ряде стран, в том числе в Германии.

«Сегодня я подписал указы об увольнении нескольких послов Украины. Эта ротация — нормальная часть дипломатической практики», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.

По словам украинского лидера, в Чехию, Германию, Венгрию, Норвегию и Индию будут назначены новые главы дипмиссий Украины.

Кандидатуры готовятся министерством иностранных дел, добавил он.

Ранее в этот день Зеленский подписал указы об увольнении послов страны в Венгрии, Чехии, Норвегии, Индии и Германии. Уволены посол в Венгрии Любовь Непоп, представитель в Норвегии Вячеслав Яцюк, посол в Чешской Республике Евгений Перебийнос, посол в Индии Игорь Полеха и посол в Германии Андрей Мельник.

До этого, 4 июля, газета Bild, ссылаясь на несколько источников, сообщила, что Мельник покинет свой пост и вернется на родину, где получит новую работу. В Киеве дипломат может получить должность замминистра иностранных дел.

Мельник известен скандальными высказываниями. Так, 30 июня в беседе с немецкими журналистами он сравнил националиста Степана Бандеру с Робин Гудом. Позже в МИД Украины уточнили, что Мельник высказал свое личное мнение.

Кроме того, в мае он назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой из-за его отказа ехать в Киев после заявления Киева о нежелании принимать у себя президента Германии.