Реклама
Прямой эфир
Мир
Канадский министр подтвердил планы вернуть турбину для «Северного потока»
Общество
В России празднуют День воинской славы
Мир
ВСУ обстреляли детский сад в Кировском районе Донецка
Мир
В Германии предсказали рост цен на электроэнергию до €5 тыс. в год
Мир
В ДНР заявили об обстреле Горловки и Старомихайловки со стороны ВСУ
Мир
На Украине восстановили судоходство по каналу Дунай — Черное море
Мир
Президент Казахстана поздравил Рыбакину с победой на Уимблдоне
Мир
В Россию за сутки эвакуировали более 25 тыс. жителей Донбасса и Украины
Мир
Еще два министра решили покинуть правительство Шри-Ланки
Мир
Школьники освобожденных территорий Украины продолжат изучать украинский
Мир
В ЛНР заявили об ударе ВСУ по Новодружеску

Зеленский объяснил ротацией увольнение ряда послов Украины

0
Фото: Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 9 июля, объяснил ротацией увольнение послов Украины в ряде стран, в том числе в Германии.

Кто так обзывается: между Киевом и Берлином разразился скандал
Как он отразится на внутренней политике ФРГ

«Сегодня я подписал указы об увольнении нескольких послов Украины. Эта ротация — нормальная часть дипломатической практики», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.

По словам украинского лидера, в Чехию, Германию, Венгрию, Норвегию и Индию будут назначены новые главы дипмиссий Украины.

Кандидатуры готовятся министерством иностранных дел, добавил он.

Ранее в этот день Зеленский подписал указы об увольнении послов страны в Венгрии, Чехии, Норвегии, Индии и Германии. Уволены посол в Венгрии Любовь Непоп, представитель в Норвегии Вячеслав Яцюк, посол в Чешской Республике Евгений Перебийнос, посол в Индии Игорь Полеха и посол в Германии Андрей Мельник.

До этого, 4 июля, газета Bild, ссылаясь на несколько источников, сообщила, что Мельник покинет свой пост и вернется на родину, где получит новую работу. В Киеве дипломат может получить должность замминистра иностранных дел.

Мельник известен скандальными высказываниями. Так, 30 июня в беседе с немецкими журналистами он сравнил националиста Степана Бандеру с Робин Гудом. Позже в МИД Украины уточнили, что Мельник высказал свое личное мнение.

Кроме того, в мае он назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой из-за его отказа ехать в Киев после заявления Киева о нежелании принимать у себя президента Германии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022