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В Россию за сутки эвакуировали более 25 тыс. жителей Донбасса и Украины

МО РФ: более 25 тыс. человек эвакуированы за сутки из ЛДНР и с Украины
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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В течение последних суток более 25 тыс. человек были эвакуированы в РФ с территорий Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в субботу, 9 июля, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«Несмотря на жесткое противодействие киевского режима, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 064 человека, в том числе 4 175 детей», — сказал он.

Мизинцев уточнил, что всего с начала спецоперации по защите Донбасса в Россию было эвакуировано 2 434 298 человек, из них 383 402 — дети.

С 24 февраля государственную границу РФ пересекли 383 048 личных автомобилей, из низ 4 804 — за последние сутки.

Также в Минобороны отметили, что российские саперы разминировали более 3,8 тыс. га в ДНР и ЛНР. Кроме того, стало известно, что саперам удалось обезвредить более 53 тыс. взрывоопасных предметов.

Ранее, 30 июня, сообщалось, что в Россию прибыло более 2,2 млн беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР.

До этого, 16 июня, в МВД РФ заявили, что жители Украины и Донбасса вправе остаться на территории России даже без специальных разрешительных документов.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица, являющиеся гражданами ДНР, ЛНР или Украины, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

4 апреля основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова рассказала «Известиям» о льготах, положенных беженцам в России: они имеют право на социальную защиту, в том числе социальное обеспечение наравне с гражданами России; содействие в устройстве детей в детские сады и школы.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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