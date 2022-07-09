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В Госдуме назвали вздором обвинения в морской блокаде Украины

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Фото: РИА Новости/Сергей Поляков
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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет 9 июля назвал вздором обвинения в морской блокаде Украины.

Зерновой вариант: Россия готова пустить иностранные суда в порты Украины
Но Москва будет досматривать их вместе с Турцией, чтобы не допустить ввоза оружия

Так он прокомментировал недавнее заявление экс-командира европейской армии НАТО генерала Филипа Бридлава о том, что западные лидеры ведут переговоры о том, что произойдет, если Россия продолжит морскую блокаду, а также начнет топить украинские суда с зерном.

«Все их заявления вздор. Никакой морской блокады Украины нет. Украинские суда с зерном могут выходить из портов по обозначенным маршрутам, российская сторона этому не препятствует», — сказал «РИА Новости» депутат.

По его словам, западные политики умалчивают, что выход судов из портов на черноморском побережье заблокирован вооруженными силами Украины (ВСУ).

«По указке киевского режима акватория портов была заминирована, безопасность судоходства в Черном море была поставлена под угрозу», — добавил Шеремет.

Обвинения в морской блокаде Бридлав высказал ранее, 8 июля. Он также призвал ВСУ нанести удар по Крымскому мосту. Генерал убежден, что данное нападение с украинской стороны абсолютно оправдывает себя.

Кроме того, он напомнил об ударе, нанесенном по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Генерал обвинил тогда в атаке военнослужащих России. Однако власти Донецкой Народной Республики (ДНР) заявили, что это сделал Киев.

22 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна иностранными судами. Однако, по ее словам, безопасное судоходство в украинских территориальных водах и использование портов сейчас невозможно из-за высокой минной опасности и угроз обстрелов, созданных Киевом.

До этого, 20 июня, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что часть оборудования для разблокировки портов уже направлена на Украину. Он добавил, что если другие европейские страны, имеющие данное оборудование, также передадут его Украине, то решить продовольственный кризис удастся гораздо быстрее.

17 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует поставкам украинского зерна на мировой рынок. Он подчеркнул, что не Россия заминировала украинские порты, страна готова обеспечить проход кораблей. Российский лидер отметил, что возможности для вывоза есть, например, через Белоруссию — самый дешевый способ, также зерно можно вывезти через Польшу и Румынию. Всего, по словам президента, существует пять-шесть вариантов вывоза украинского зерна.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается последние несколько недель на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

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