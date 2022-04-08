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ВСУ нанесли ракетный удар по вокзалу Краматорска

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По вокзалу Краматорска, находящемуся под контролем киевских властей, в пятницу, 8 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар «Точкой-У». В момент происшествия там проходила эвакуация мирных граждан. Российская сторона восприняла это как провокацию.

Спецоперация в Донбассе 8 апреля. Текстовая трансляция
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«В районе ж/д вокзала в Краматорске, где проходит эвакуация местного населения, был нанесен ракетный удар. Обломки ракеты ТРК «Точка-У» упали в непосредственной близости с вокзалом», — написали в Telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР.

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире «Первого канала» заявил о гибели порядка 30 человек и ранении около 100. По его словам, в распоряжении российской стороны нет ракеты «Точка-У», чьи обломки упали в непосредственной близости с вокзалом.

В Министерстве обороны Российской Федерации также прокомментировали произошедшее.

«Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских Вооруженных сил не было и не планировалось», — говорится в официальном сообщении Минобороны.

На фотографиях остатков ракеты видна надпись «За детей».

Очевидцы публикуют кадры с места событий кадры последствий обстрела краматорского вокзала ракетой «Точка-У».

ТРК «Точка-У» — советский тактико-ракетный комплекс, способный наносить удары на расстоянии до 70 км. Комплекс способен запускать ракеты с боевой частью обычного, ядерного и химического снаряжения.

Попытка удара «Точкой-У» также была произведена 14 марта над Донецком. Тогда ее удалось сбить. Часть боеприпасов упала на центральную улицу, их разлет зафиксирован в радиусе 500 м. Основной удар пришелся по улице Университетской в точке пересечения с Театральным проспектом в районе отделения Центрального республиканского банка. В результате погиб 21 мирный житель, 37 человек получили ранения, среди них один ребенок.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

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