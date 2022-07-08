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Экс-главком НАТО в Европе призвал ВСУ ударить по Крымскому мосту

Экс-главком НАТО в Европе Бридлав призвал ВСУ ударить по Крымскому мосту
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Экс-командир европейской армии НАТО генерал Филип Бридлав призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанести удар по Крымскому мосту противокорабельными ракетами «Гарпун», которые в июне были доставлены на Украину от Соединенных Штатов Америки. Об этом в четверг, 7 июля, сообщает британская газета The Times.

Украинские военные обстреляли районы Донецка «натовскими» снарядами. Онлайн спецоперации 8 июля

Бридлав убежден, что нападение на Крымский мост с украинской стороны абсолютно оправдывает себя.

Он напомнил об ударе, нанесенном по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Генерал обвинил тогда в атаке военнослужащих России. Однако власти Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что это сделал Киев.

«Керченский мост — законная цель», — подчеркнул Бридлав.

6 июля немецкий журнал Stern сообщил о планах двух немецких солдат взорвать Крымский мост с помощью похищенного оборудования. По информации издания, мужчина с 10 подельниками с 2021 года совершали кражи взрывчатки и оборудования в военных частях на территории Шлезвиг-Гольштейна.

Днем ранее издание The Drive усомнилось в том, что Украина сможет нанести удар по Крымскому мосту западными ракетами. В статье говорится о том, что мост для РФ — важнейший инфраструктурный объект, и российские военные ищут способы обезопасить его от возможного удара. Так, сейчас мост прикрывают системы ПВО и РЭБ.

28 июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что любая попытка посягнуть на Крым может может обернуться военным конфликтом с Россией.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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