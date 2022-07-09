В США заявили о недооцененной воле России к победе в украинском конфликте

Запад недооценил волю России к победе в украинском конфликте. Такого мнения придерживается журналист Джаред Питерсон в статье для американского издания The American Thinker.

Автор материала назвал «полными дураками» политиков, которые заявляют, что не предвидели приближения конфликта. Он также обвинил США в игнорировании интересов России. По его словам, администрация президента США Джо Байдена в течение всего 2021 года рассматривала Киев как де-факто члена НАТО в то время, как Россия на протяжении многих лет заявляла, что не допустит вхождения Украины в альянс.

«Те, кто думает, что Россия потерпит поражение в этом конфликте — те делают хорошую мину при плохой игре», — добавил обозреватель.

Питерсон отметил, что конфликта можно было избежать в случае объявления нейтрального статуса Киева, автономии Донбасса и признания Крыма в составе РФ. Он подчеркнул, что эти условия не оказали бы негативное влияние на интересы США и их союзников.

По мнению журналиста, эскалация напряжения на Украине изначально была «глупой затеей» США

«Если уж на то пошло, глупой затеей с самого начала было расширение НАТО на восток в условиях полного отсутствия какой-либо российской угрозы после распада Советского Союза», — заключил он.

Ранее, 13 июня, американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский рассказал, что американские чиновники многие годы безрезультатно призывали администрацию Штатов принять во внимание интересы национальной безопасности РФ.

17 мая эксперт по России из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Даниэль Трейсман заявил, что переброска вооружений НАТО к российским границам после распада Советского Союза стала большой ошибкой Североатлантического альянса. По его словам, тогда сближение России и Запада было международным вызовом, странам следовало налаживать новые связи и механизмы безопасности в дополнение к НАТО, что могло бы обеспечить безопасность всей Восточной Европы.

До этого, в апреле, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал причиной кризиса на Украине безграничное расширение НАТО с перспективой на достижение однополярного мира. Более того, геополитические перестановки послужили триггером для накопившихся за последние десятилетия проблем в Евроатлантике, заметил он.

После начала спецоперации РФ по защите Донбасса несколько стран выразили желание присоединиться к НАТО. Так, заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. МИД России воспринял такие шаги критически. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что безопасность в Швеции и Финляндии не укрепится, а решение присоединиться к блоку — очередная ошибка с далеко идущими последствиями.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления этих стран в НАТО с точки зрения безопасности РФ, которая должна быть обеспечена в безусловном порядке.