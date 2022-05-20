Аналитик Трейсман назвал ошибкой переброску оружия НАТО к границам России

Переброска вооружений НАТО к российским границам после распада Советского Союза стала большой ошибкой Североатлантического альянса. Об этом заявил эксперт по России из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Даниэль Трейсман в интервью изданию The New Yorker 17 мая.

По словам эксперта, решение альянса в 1994 году принимать бывших советских союзников стало «катастрофическим провалом».

«Главной международной задачей 1990-х годов была безопасная интеграция России в западный мир», — передает слова Трейсмана «Газета.Ru».

Эксперт подчеркнул, что тогда сближение России и Запада было международным вызовом, странам следовало налаживать новые связи и механизмы безопасности в дополнение к НАТО, что могло бы обеспечить безопасность всей Восточной Европы. При этом Запад ошибся в оценке реакции российской стороны на переброску оружия НАТО на восток.

20 мая президент США Джо Байден отказался обсуждать с Анкарой вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, хотя днем ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил представителям НАТО, что Турция будет блокировать решение альянса по вступлению Швеции и Финляндии. Он обосновал свою позицию «недопустимостью присутствия в НАТО террористических организаций»

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генсеку альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва будет внимательно следить за тем, какими будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.