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США заверили в отсутствии планов обсудить озабоченности Турции по расширению НАТО

Салливан заявил, что Байден не намерен обсуждать с Эрдоганом возражения Турции по НАТО
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: TASS/EPA/WILL OLIVER
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в настоящий момент не планирует переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом по вступлению Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом в четверг, 20 мая, рассказал советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

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«На данный момент таких планов нет», — ответил Салливан на соответствующий вопрос во время телефонного разговора, запись которого была опубликована на YouTube-канале Белого дома.

19 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил представителям НАТО, что Турция будет блокировать решение альянса по вступлению Швеции и Финляндии. Он обосновал свою позицию «недопустимостью присутствия в НАТО террористических организаций»

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генсеку альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

В тот же день стало известно, что Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции. Страны должны были обсудить поданные послами заявки, что ознаменовало бы начало процесса приема в организацию. Турецкая же сторона ясно дала понять, что в настоящий момент не может одобрить начало обсуждения. В итоге из-за позиции Анкары переговоры не стартовали.

Как указал 14 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, большинство граждан Турции выступает против присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, поскольку эти страны открыто поддерживают РПК (Рабочая партия Курдистана), которая признана террористической в Турции.

В свою очередь шведский премьер Магдалена Андерссон сообщала, что Швеция готова пойти на контакты с Турцией, чтобы разрешить возникшие между Анкарой и Стокгольмом разногласия.

В комментарии «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик рассказал, что Турция обладает правом затормозить оперативное принятие Финляндии и Швеции в альянс, поскольку у Анкары есть определенные условия. Политик отметил, что при присоединении к блоку нового члена необходимо, чтобы это решение получило одобрение всех действующих участников НАТО. Несмотря на стремительный курс Финляндии и Швеции на членство в альянсе, на которое рассчитывают США, не все страны разделяют подобное расширение, о чем помимо Турции высказалась Италия.

В России также критически отреагировали на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Так, президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер и выходит за рамки своего географического предназначения, пытаясь таким образом влиять на другие регионы.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.

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