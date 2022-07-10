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Навозные войны: что заставило голландских фермеров начать восстание

Правительство страны не собирается уступать протестующим, несмотря на угрозу продовольственного кризиса
Фото: Global Look Press/dpa/Lars Klemmer
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В Нидерландах уже второй месяц идут акции протеста фермеров, в которых участвуют более 40 тыс. человек. Практически вся сельскохозяйственная отрасль страны вышла на улицу. Несмотря на это, государство, считающее нидерландских фермеров главными загрязнителями природы, на уступки не идет. Подробнее о причинах и последствиях крупнейшей акции неповиновения аграриев Европы — в материале «Известий».

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Страна аграрная

Когда речь идет о сельском хозяйстве в Нидерландах, следует сразу понимать, что это один из самых развитых и высокотехнологичных секторов в национальной экономике. Нидерланды — одна из самых перенаселенных стран в мире: на территории всего 33 тыс. квадратных километров проживает 17 млн человек, причем они достаточно равномерно распределены по разным областям страны. Свободной земли остается совсем чуть-чуть, но это не мешает голландцам не только обеспечивать себя продовольствием, но и занимать второе место в мире по экспорту сельскохозяйственной продукции.

В 2021 году нидерландский агросектор вывез из страны товаров на $105 млрд. Даже если вычесть из этой суммы реэкспорт, остается всё равно колоссальная цифра в $75 млрд, причем за последние семь лет рост превысил 50%. А в области экспорта фруктов и овощей страна, лежащая на одной широте с Орловской и Рязанской областями, находится на третьем месте в мире.

Всё это достигается благодаря невероятной интенсивности голландских фермеров, максимально использующих каждый клочок суши и даже моря в стране (например, спуская на воду плавучие фермы). По показателям расходов на научно-исследовательские работы сельское хозяйство находится в пятерке лидеров среди нидерландских отраслей экономики, и этот показатель растет каждый год, например, в 2019 году увеличился на 11%.

Навозные войны
фермер удобряет луг в нидерландах
Фото: Global Look Press/AGAMI/W. Leurs

Будучи буквально «космическим» по своему уровню, голландский аграрный сектор при этом является одним из наиболее «устойчивых», то есть минимизирует использование ресурсов и вредных веществ. В 2000 году был придуман лозунг «добиться вдвое больших результатов при вдвое меньших ресурсах». За 20 лет удалось сократить использование воды в 10 раз, практически полностью исчезли из применения пестициды, объем антибиотиков в животноводстве упал на 60%. Всё это действительно не помешало удвоить объемы выпуска сельхозпродукции. Более того, в значительной части фермерам из Нидерландов удалось обеспечить «органическое» сельское хозяйство — например, они широко используют в земледелии навоз с животноводческих ферм вместо минеральных удобрений. Но именно в этом и оказался корень настоящей проблемы.

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Активисты против хозяйственников

Экологическое движение в Нидерландах было исключительно сильно с незапамятных времен, но особенно крепкие позиции заняло в XXI веке, когда к лоббированию экоповестки перешли как отдельные партии (например, «Зеленые левые»), так и фракции большинства других партий. К концу 2010-х годов стала фиксироваться проблема выбросов соединений азота.

Национальный институт общественного здоровья и окружающей среды (RIVM) в 2019 году подготовил обзор, в котором заявил, что ситуация с азотом в стране складывается катастрофическая, и главную ответственность возложил на плечи нидерландских фермеров, которые активнейшим образом используют такой возобновляемый ресурс как навоз в своей повседневной работе. Этим отчетом воспользовался депутат от партии «Демократы-66» Тьерд де Гроот, предложивший новый закон, согласно которому поголовье крупного рогатого скота в стране должно сократиться вдвое в течение 10 лет. Таким образом проблема «азотной эмиссии» будет если не снята с повестки дня, то как минимум потеряет свою остроту.

Навозные войны1
фермерские протесты

В знак протеста против запланированных экологических норм фермеры в Нидерландах заблокировали распределительные центры супермаркетов

Фото: Global Look Press/dpa/Lars Klemmer
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Эта идея вызвала взрыв негодования у фермеров, которые немедленно создали организации по отстаиванию своих интересов и вышли на массовые акции протеста. В некоторых областях, например, Фрисландии эффект десятков тысяч протестующих аграриев оказался настолько впечатляющим, что местные власти немедленно отозвали законопроект из обсуждения. Акции продолжались в течение полугода вплоть до весны 2020-го, когда все Нидерланды оказались в локдауне из-за пандемии коронавируса. Местами протестующие вели себя агрессивно и даже угрожали гражданской войной в случае, если власти будут настаивать на своих реформах, в других же случаях демонстрировали дружелюбие, к примеру, бесплатно кормили всех желающих во время акции в ноябре 2019 года в Гааге.

Летом 2022 года началась вторая фаза массовых протестов после того, как стало известно, что правительство выделило €24,3 млрд на финансирование сельскохозяйственной реформы. В планах сокращение выбросов оксидов азота и аммиака на 50%. У региональных правительств есть примерно год на точные формулировки своих программ на эту тему. Министры выражаются без обиняков: «Не все фермеры смогут продолжить вести свой бизнес».

Министр по делам природы и азота Кристианна ван дер Валь предложила аграриям пять вариантов сокращения выбросов, среди которых дополнительные инвестиции в устойчивые технологии, обеспечивающие меньшее количество удобрений в коровниках, переезд или прямо — закрытие своего бизнеса. Формулировки возмутили фермеров, и в течение недели около 40 тыс. человек вышли на улицы городов, блокируя дороги, склады и супермаркеты. Разговаривать с посредником Йоханнесом Ремкесом они отказались до тех пор, пока правительство не пойдет на какие-то уступки. Полиция, в свою очередь, активно использовала слезоточивый газ и другие спецсредства, а в отдельных случаях и боевые пули.

Навозные войны2
протест

Голландские фермеры блокируют проезжую часть тракторами, 27 июня 2022 года

Фото: Global Look Press/dpa
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По пути Шри-Ланки

Проблема фермеров заключается еще и в том, что несмотря на массовый характер движения, у них нет сторонников в политическом руководстве страны. Из представленных в парламенте партий только Партия свободы Герта Вилдерса в какой-то мере защищает их интересы, но ее радикальные позиции по многим вопросам отвергаются мейнстримом. Более того, пресса в целом не на стороне протестующих: колумнисты ведущих изданий требуют от властей применить силу, называют выступления «нападением на демократию», настаивают на то, что у протестующих следует конфисковать тракторы (на которых они выезжают на акции), штрафовать и сажать в тюрьму. «Политики не должны уступать аграрному лобби», — пишет колумнист Handelsblad Том-Ян Меус.

Ситуация осложняется давлением на правительство Нидерландов со стороны Евросоюза, который настаивает на том, что исключительное положение Нидерландов (разрешающее стране выбрасывать на поля большое количество навоза) должно быть прекращено. Властям, даже если они бы и захотели пойти на уступки манифестантам, приходится учитывать фактор ЕС в своей политике.

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Еще одна идея — обеспечить выкуп ферм на государственные средства — также не кажется жизнеспособной, по крайней мере, при текущем финансировании. Во-первых, крестьяне не хотят расставаться со своим делом и образом жизни, а во-вторых, €7,5 млрд для этих целей — смехотворная сумма: ее хватит на выкуп одной–двух тысяч ферм, тогда как всего в Нидерландах их не менее 20 тыс.

Есть и аспект проблемы, напрямую связанный с текущим энергетическим кризисом в Европе. Без навоза нидерландским земледельцам придется закупать намного больше минеральных удобрений. Но сейчас они в дефиците. Голландская промышленность могла бы существенно увеличить их производство, однако для этого нужно много газа, и желательно не по $1500 за тысячу кубометров, а где его взять? Нидерланды уже свернули работу своего крупнейшего газового месторождения в Херенвене и вообще, несмотря на все разговоры о борьбе за окружающую среду, постепенно переходят на уголь.

Навозные войны3
фермеры нидерландов
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/tk2

Ситуация дошла до точки кипения, и кажется, что хорошего решения здесь просто нет. Судя по решимости властей, они серьезно собираются ограничить работу самого успешного аграрного сектора в мире. Нечто подобное (там, правда, наоборот, попытались сделать ставку на органические удобрения, то есть навоз) произошло на Шри-Ланке и завершилось полноценным экономическим кризисом, после которого страна буквально пошла по миру с протянутой рукой. Всё это было сделано опять же под знаком экоактивизма. Разумеется, Нидерландам катастрофа такого масштаба не грозит, однако того, что схожие проблемы могут возникнуть у одного из самых развитых государств мира, ожидать могли немногие.

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