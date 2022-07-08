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Эксперт рассказал об ошибках телохранителей Синдзо Абэ

Эксперт Фефелов рассказал об ошибках телохранителей экс-премьера Японии Синдзо Абэ
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Фото: REUTERS
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Телохранители бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ допустили ряд ошибок, которые позволили злоумышленнику подойти к политику со спины и произвести смертельные выстрелы. Об этом 8 июля заявил ветеран подразделения специального назначения группы компаний безопасности «Витязь» Петр Фефелов.

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«Гражданских людей в периметре 5–10 м вообще не должно было быть. Как правило, охрана переодевается в гражданскую одежду и под видом обычных граждан создает некую массовку», — отметил эксперт в беседе с Lenta.ru.

Также охрана была обязана обратить внимание на сумки и оттопыривающиеся карманы находившихся рядом людей. В идеале все окружавшие Абэ должны были пройти досмотр через специальную рамку, подчеркнул Фефелов.

Кроме того, по мнению эксперта, телохранители пропустили момент, когда убийца достал оружие. Охранники могли бы выбить оружие, если бы вовремя увидели его, считает Фефелов.

Нападение на политика было совершено утром в пятницу во время его уличного выступления в городе Нара. Мужчина два раза выстрелил из дробовика в спину Абэ. После этого экс-премьер был госпитализирован без сознания с кровотечением. Позднее стало известно о его смерти.

Преступника задержали сразу же после его нападения. Злоумышленником оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. Он сознался в содеянном. По данным местной полиции, при нападении мужчина использовал самодельное огнестрельное оружие длиной около 40 см и высотой около 20 см.

Президент РФ Владимир Путин направил официальную телеграмму в Японию, в которой выразил соболезнования жене и матери погибшего экс-премьер-министра.

Синдзо Абэ дважды был премьер-министром Японии: в 2006–2007 и 2012–2020 годах.

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