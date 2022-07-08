Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин заявил о лихорадке мировых рынков из-за отказа от энергоресурсов из РФ
Мир
Посол РФ в Токио назвал покушение на Синдзо Абэ терактом
Мир
Гутерриш призвал вернуть продукцию РФ и Украины на мировой рынок
Общество
Кравцов заявил об отсутствии сбоев при проведении ЕГЭ
Мир
Арестованный после нападения на экс-премьера Японии Абэ признался в содеянном
Политика
Путин поручил обсудить с Киргизией создание объединенной системы ПВО
Мир
Путин выразил соболезнования жене и матери Абэ
Мир
В ДНР предотвратили попытку ВСУ перейти в контрнаступление в Запорожье
Мир
Independent узнала о расходах Джонсона из казны партии во время его премьерства
Мир
Партнеры Москвы на G20 дали сигнал о неприемлемости изоляции России
Мир
В Совфеде сочли возможной отставку Шольца

Арестованный после нападения на экс-премьера Японии Абэ признался в содеянном

0
Фото: REUTERS
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Арестованный после нападения на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ признался в содеянном. Об этом сообщила полиция префектуры города Нара 8 июля.

Удар в спину: подробности убийства Синдзо Абэ
Бывший премьер-министр Японии умер после покушения

«Он сказал нам: «Абсолютно точно, что это сделал я», — сообщили представители правоохранительных органов на пресс-конференции.

По их данных, при нападении мужчина использовал самодельное огнестрельное оружие длиной около 40 см и высотой около 20 см. В ходе следственных мероприятий из его дома были изъяты еще несколько объектов, которые могут быть самодельным оружием.

Кроме этого, стало известно, что нападавший прибыл к месту преступления на поезде

Инцидент произошел ранее в этот день. На политика было совершено нападение во время уличного выступления в городе Нара. Злоумышленник два раза выстрелил из дробовика в спину Абэ. После этого экс-премьер был госпитализирован без сознания с кровотечением. Позднее стало известно о его смерти.

Преступника задержали сразу же после его нападения. Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. Он заявил полиции, что был «недоволен бывшим премьер-министром Абэ и стремился его убить».

Сейчас в Японии проходит избирательная кампания перед выборами в верхнюю палату парламента, которые должны состояться 10 июля. Абэ в ходе своего выступления, когда на него напали, поддерживал одного из кандидатов от Либерально-демократической партии Японии. По словам действующего премьера страны Фумио Кисиды, в настоящее время никаких решений касательно переноса предстоящих парламентских выборов на фоне случившегося принято не было.

Президент РФ Владимир Путин направил официальную телеграмму в Японию, в которой выразил соболезнования жене и матери погибшего экс-премьер-министра страны Абэ.

Синдзо Абэ дважды был премьер-министром Японии: в 2006–2007 и 2012–2020 годах.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022