Арестованный после нападения на экс-премьера Японии Абэ признался в содеянном

Арестованный после нападения на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ признался в содеянном. Об этом сообщила полиция префектуры города Нара 8 июля.

«Он сказал нам: «Абсолютно точно, что это сделал я», — сообщили представители правоохранительных органов на пресс-конференции.

По их данных, при нападении мужчина использовал самодельное огнестрельное оружие длиной около 40 см и высотой около 20 см. В ходе следственных мероприятий из его дома были изъяты еще несколько объектов, которые могут быть самодельным оружием.

Кроме этого, стало известно, что нападавший прибыл к месту преступления на поезде

Инцидент произошел ранее в этот день. На политика было совершено нападение во время уличного выступления в городе Нара. Злоумышленник два раза выстрелил из дробовика в спину Абэ. После этого экс-премьер был госпитализирован без сознания с кровотечением. Позднее стало известно о его смерти.

Преступника задержали сразу же после его нападения. Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. Он заявил полиции, что был «недоволен бывшим премьер-министром Абэ и стремился его убить».

Сейчас в Японии проходит избирательная кампания перед выборами в верхнюю палату парламента, которые должны состояться 10 июля. Абэ в ходе своего выступления, когда на него напали, поддерживал одного из кандидатов от Либерально-демократической партии Японии. По словам действующего премьера страны Фумио Кисиды, в настоящее время никаких решений касательно переноса предстоящих парламентских выборов на фоне случившегося принято не было.

Президент РФ Владимир Путин направил официальную телеграмму в Японию, в которой выразил соболезнования жене и матери погибшего экс-премьер-министра страны Абэ.

Синдзо Абэ дважды был премьер-министром Японии: в 2006–2007 и 2012–2020 годах.