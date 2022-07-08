Военкор «Известий» показал удары по позициям артиллерии ВСУ

Военнослужащие народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожают позиции украинской армии (ВСУ) на артемовском направлении и отодвигают линию фронта в сторону Бахмута. Взаимодействие донецких артиллеристов и разведчиков 8 июля показал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

«Вместе с разведчиками и пехотой подошли вплотную к позициям ВСУ. По характерному черному дыму можно понять: здесь артиллерия ВСУ больше звучать не будет», — отмечает журналист.

На кадрах видно, что артиллерия поразила цели. После этого разведка запросила еще один удар по позициям ВСУ.

Ранее в этот день Кулага показал, как артиллерия прикрывает пехоту.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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