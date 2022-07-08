Военкор «Известий» показал прикрытие пехоты в ДНР артиллерией

Военный корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага 8 июля показал, как артиллерия прикрывает пехоту в Донецкой Народной Республике (ДНР).

По словам журналиста, орудия сейчас работают в направлении села Покровское — прикрывают работу пехоты.

«Сейчас идет смена на том направлении. И мы как раз отправимся с очередным отделением, чтобы понять, куда все-таки долетают снаряды», — сказал Кулага.

Ранее, 4 июля, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков предоставил кадры работы российского ракетного комплекса. Ракеты «Искандера» могут работать по целям на расстоянии до 500 км. Боевой снаряд имеет высокую маневренность даже при сверхперегрузках. Вооружение комплекса способно миновать системы противовоздушной обороны противника, точно поражая укрепрайоны, артиллерийские дивизионы и склады с оружием.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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