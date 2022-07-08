Экс-посол России в Токио прокомментировал покушение на Абэ

Нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ не похоже на политическое покушение. Об этом 8 июля рассказал заведующий кафедрой дипломатии МГИМО, экс-посол России в Токио Александр Панов.

«Не вижу никаких политических мотивов и какой-то причины, которая могла бы побудить кого-то напасть по Абэ по политическим мотивам. Скорее всего, это какой-то сумасшедший человек», — заявил Панов «Известиям»

По его словам, в последний раз покушение на политика в Японии происходило в 1960 году, когда был убит председатель соцпартии. Панов отмечает, что Абэ оставался популярным, несмотря на то, что оставил пост главы кабмина еще в 2020 году.

«Абэ всегда пользовался очень большой популярностью, у него были высокие рейтинги. Если его и критиковали, то за некоторые аспекты экономической политики и сближение с Россией, которое оказалось неудачным, но сейчас это давно никому неинтересно. Он давно уже не премьер-министр, хотя оставался очень влиятельным политическим деятелем, в партии к нему прислушивались», — сказал специалист.

Дипломат отметил, что Либерально-демократическая партия Абэ побеждает на выборах с 2010 года. После покушения на политика она сможет рассчитывать на еще больше симпатий избирателей.

Покушение на Абэ было совершено 8 июля около 11:30 во время уличного выступления. По данным СМИ, в политика дважды выстрелили. Абэ был госпитализирован без сознания с кровотечением. Как заявили сотрудники полиции, злоумышленник стрелял из дробовика и попал в спину политика.

Позднее в этот день стало известно о том, что у Абэ остановились сердце и легкие после нападения. Нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что состояние его предшественника тяжелое. Kiodo News заявила об отсутствии признаков жизни у пострадавшего.

Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами, который, по всей видимости, действовал в одиночку. По данным NHK, он заявил полиции, что был «недоволен бывшим премьер-министром Абэ и стремился его убить».

Абэ дважды был премьер-министром Японии: в 2006–2007 и 2012–2020 годах.

28 августа 2020 года Абэ объявил о намерении уйти в отставку после восьми лет нахождения на должности. Причинами такого решения политик назвал проблемы со здоровьем и необходимость прохождения курса лечения.