Реклама
Прямой эфир
Политика
Совфед запретил британскому послу в РФ доступ в свои здания
Мир
Кисида назвал состояние экс-премьера Японии Абэ тяжелым
Мир
Лавров заявил о готовности России к переговорам по вывозу украинского зерна
Спорт
В НХЛ рекомендовали клубам не вмешиваться в политику России
Мир
На трубопроводе в Техасе произошел взрыв
Мир
Лавров выразил соболезнования в связи с покушением на Абэ
Мир
Военные ДНР проводят ночные контратаки «Градами» по позициям ВСУ
Мир
Лавров заявил о попытке Запада искусственно блокировать поставки зерна
Мир
Посол России в Японии осудил покушение на экс-премьера Абэ
Мир
Китайская армия провела военные учения возле Тайваня
Мир
Канада решила снять санкции с турбин для «Газпрома» по просьбе ФРГ

Экс-посол России в Токио прокомментировал покушение на Абэ

Экс-посол России в Токио Панов прокомментировал покушение на Абэ
0
Фото: REUTERS/Kyodo
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ не похоже на политическое покушение. Об этом 8 июля рассказал заведующий кафедрой дипломатии МГИМО, экс-посол России в Токио Александр Панов.

«Намерен продолжать диалог, чтобы с Путиным заключить мирный договор»
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ — о совместной деятельности на Курилах и инвестициях в Дальний Восток

«Не вижу никаких политических мотивов и какой-то причины, которая могла бы побудить кого-то напасть по Абэ по политическим мотивам. Скорее всего, это какой-то сумасшедший человек», — заявил Панов «Известиям»

По его словам, в последний раз покушение на политика в Японии происходило в 1960 году, когда был убит председатель соцпартии. Панов отмечает, что Абэ оставался популярным, несмотря на то, что оставил пост главы кабмина еще в 2020 году.

«Абэ всегда пользовался очень большой популярностью, у него были высокие рейтинги. Если его и критиковали, то за некоторые аспекты экономической политики и сближение с Россией, которое оказалось неудачным, но сейчас это давно никому неинтересно. Он давно уже не премьер-министр, хотя оставался очень влиятельным политическим деятелем, в партии к нему прислушивались», — сказал специалист.

Дипломат отметил, что Либерально-демократическая партия Абэ побеждает на выборах с 2010 года. После покушения на политика она сможет рассчитывать на еще больше симпатий избирателей.

Покушение на Абэ было совершено 8 июля около 11:30 во время уличного выступления. По данным СМИ, в политика дважды выстрелили. Абэ был госпитализирован без сознания с кровотечением. Как заявили сотрудники полиции, злоумышленник стрелял из дробовика и попал в спину политика.

Позднее в этот день стало известно о том, что у Абэ остановились сердце и легкие после нападения. Нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что состояние его предшественника тяжелое. Kiodo News заявила об отсутствии признаков жизни у пострадавшего.

Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами, который, по всей видимости, действовал в одиночку. По данным NHK, он заявил полиции, что был «недоволен бывшим премьер-министром Абэ и стремился его убить».

Абэ дважды был премьер-министром Японии: в 2006–2007 и 2012–2020 годах.

28 августа 2020 года Абэ объявил о намерении уйти в отставку после восьми лет нахождения на должности. Причинами такого решения политик назвал проблемы со здоровьем и необходимость прохождения курса лечения.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022