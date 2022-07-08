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Гастроэнтеролог поддержала идею ограничить продажу алкоголя в жару

Гастроэнтеролог Хорол поддержала инициативу ограничить продажу алкоголя в жару
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол поддержала инициативу об ограничении продажи крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах в летний период.

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В беседе с RT в пятницу, 8 июля, специалист отметила, что в жару алкоголь повышает температуру тела человека, в результате чего на организм ложится дополнительная нагрузка.

«Повышение температуры тела — это усиление всех обменных процессов, усиление работы сердца. Человек может не выдержать и просто погибнуть», — приводит слова Хорол сайт kp.ru.

Врач добавила, что считает запрет на продажу алкоголя в жару «совершенно правомочным».

7 июля депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах в летний период. Соответствующее письмо он направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Хамзаев призвал ввести ограничения на продажу крепкого алкоголя с содержанием спирта 20%, пишет REGNUM.

В письме отмечаются риски появления серьезных проблем со здоровьем при употреблении алкоголя в жару, а в некоторых случаях может понадобиться экстренная медпомощь, пишет НСН.

Также парламентарий подчеркнул, что пьяные граждане в местах отдыха вызывают серьезное недовольство у общественности, отмечает телеканал «360». Хамзаев также указал на то, поведение граждан в состоянии алкогольного опьянения «становится катализатором криминогенных ситуаций», пишет сайт aif.ru.

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