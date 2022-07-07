В Госдуме предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в сезон жары

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах в летний период. Об этом сообщает RT в четверг, 7 июля.

Отмечается, что соответствующее письмо Хамзаев направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

В письме отмечаются риски появления серьезных проблем со здоровьем при употреблении алкоголя в жару. «Это может привести к необходимости оказания экстренной медицинской помощи», — считает Хамзаев.

Кроме того, депутат Госдумы напомнил про заведения общественного питания, которые находясь в парковых и прибрежных зонах, предлагают клиентам разнообразную алкогольную продукцию вплоть до крепких напитков.

Также, парламентарий подчеркнул, что пьяные граждане в местах отдыха вызывают серьезное недовольство у общественности. Как подчеркнул Хамзаев, зачастую «именно выходки пьяных граждан становятся катализатором криминогенных ситуаций».

Депутат призвал министра здравоохранения поддержать введение ограничения на продажу крепкого алкоголя с содержанием спирта 20% и более в заведениях, расположенных в парковых и прибрежных зонах отдыха в летний период.

17 июня в беседе с «Известиями» врач-терапевт первой категории «СМ-Клиника» Марина Малыгина рассказала, что употребление алкоголя в условиях повышенной температуры может спровоцировать ухудшение самочувствия и привести к развитию острых заболеваний.

По ее словам, в жаркую погоду организм человека «работает на пределе своих возможностей», а употребление алкоголя может спровоцировать ухудшение самочувствия и вызвать развитие острых, а также обострение хронических заболеваний.