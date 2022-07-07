Реклама
Прямой эфир
Мир
В Китае предупредили о риске ядерной войны в Европе из-за Украины
Мир
Украинские военные выпустили пять снарядов по двум районам Донецка
Мир
Под Херсоном нашли перевалочный пункт диверсантов ВСУ и схрон с оружием
Мир
ВОЗ зафиксировала случаи заражения детей оспой обезьян
Экономика
Аналитик спрогнозировал рост курса доллара до 70 рублей к концу июля
Экономика
Росфинмониторинг выступил за регулирование игровых валют
Мир
В Германии указали на уменьшение военной и финансовой помощи Украине
Мир
Евросоюз и Украина пытались приостановить участие России во ВТамО
Общество
В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Общество
Подмосковье обеспечит детей с сахарным диабетом приборами контроля глюкозы
Мир
Лавров начнет саммит G20 со встреч с главами МИД Китая и Турции

В Госдуме предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в сезон жары

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах в летний период. Об этом сообщает RT в четверг, 7 июля.

«Подпольный рынок»: в России усилят контроль за спиртосодержащими лекарствами
По мнению экспертов, это поможет в борьбе с нелегальной продажей алкоголя

Отмечается, что соответствующее письмо Хамзаев направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

В письме отмечаются риски появления серьезных проблем со здоровьем при употреблении алкоголя в жару. «Это может привести к необходимости оказания экстренной медицинской помощи», — считает Хамзаев.

Кроме того, депутат Госдумы напомнил про заведения общественного питания, которые находясь в парковых и прибрежных зонах, предлагают клиентам разнообразную алкогольную продукцию вплоть до крепких напитков.

Также, парламентарий подчеркнул, что пьяные граждане в местах отдыха вызывают серьезное недовольство у общественности. Как подчеркнул Хамзаев, зачастую «именно выходки пьяных граждан становятся катализатором криминогенных ситуаций».

Депутат призвал министра здравоохранения поддержать введение ограничения на продажу крепкого алкоголя с содержанием спирта 20% и более в заведениях, расположенных в парковых и прибрежных зонах отдыха в летний период.

17 июня в беседе с «Известиями» врач-терапевт первой категории «СМ-Клиника» Марина Малыгина рассказала, что употребление алкоголя в условиях повышенной температуры может спровоцировать ухудшение самочувствия и привести к развитию острых заболеваний.

По ее словам, в жаркую погоду организм человека «работает на пределе своих возможностей», а употребление алкоголя может спровоцировать ухудшение самочувствия и вызвать развитие острых, а также обострение хронических заболеваний.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022