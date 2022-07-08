Союзные силы уничтожили колонну с грузинскими наемниками под Северском

Союзные силы уничтожили под Северском колонну с грузинскими наемниками. Об этом агентству ТАСС сообщил близкий к Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) источник.

До данным источника, всего союзные силы ликвидировали около 30 военнослужащих.

«Союзные силы сработали очень точно. Машины остались на месте вместе с этими же наемниками», — заявил собеседник агентства.

6 июля сообщалось, что силы Луганской Народной Республики (ЛНР) и российские военные уничтожили огромное число иностранных наемников в боях за Северодонецк и Лисичанск.

Ранее в этот день Марочко сообщил о ликвидации в районе Лисичанска группы националистов, в которой в том числе был белорусский националист Иван Марчук.

22 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков предостерег страны Запада от отправки наемников на Украину. Спрос с наемных боевиков будет самым суровым, добавил он.

Об участии в вооруженных формированиях Украины иностранцев сообщалось с начала спецоперации. Накануне Шойгу уточнил, что за последние 10 дней уничтожено 170 иностранных наемников. Он также отметил, что 99 наемников отказались продолжать участвовать в боевых действиях.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Ранее на территории региона ухудшилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных. После этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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