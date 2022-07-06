В ЛНР заявили о ликвидации белорусского националиста Марчука

В Луганской Народной Республике (ЛНР) ликвидирован белорусский националист Иван Марчук. Об этом 6 июля заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Подтверждена информация о том, что в районе Лисичанска ликвидирована большая группа националистов, в том числе белорусский националист Иван Марчук с позывным «Брест», — цитирует Марочко «РИА Новости».

Марчук возглавлял батальон «Волат» полка имени Калиновского, составленного из выходцев из Белоруссии. Ликвидацию боевика также подтвердил Telegram-канал полка.

3 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что выходцы из Белоруссии погибли на Украине, попав под огонь артиллерии Вооруженных сил России. По его словам, это были члены полка Калиновского.

Об участии в вооруженных формированиях Украины иностранных наемников говорилось с начала спецоперации РФ по защите населения Донбасса. Самый масштабный военный контингент — из Польши. Есть также американцы, британцы, марокканцы.

30 июня Минобороны РФ сообщило, что Воздушно-космические силы России высокоточным ударом по пункту управления бригады теробороны, месту расположения наемников в Николаеве уничтожили более 20 украинских военнослужащих и свыше 80 иностранных боевиков.

29 июня американский наемник Александр Дрюке, воевавший на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) и теперь находящийся в плену на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), рассказал, что не обладал полной информацией о ситуации. Если бы знал, что на самом деле происходит на Украине, не приехал бы туда, заверил он.

Спецоперация, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее в регионе ухудшилась обстановка в связи с обстрелами со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».