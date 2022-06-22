МИД РФ предостерег страны Запада от отправки наемников на Украину

Россия предостерегает страны Запада от отправки наемников на Украину, заявил 22 июня в ходе брифинга МИД России Сергей Рябков.

«Мы, безусловно, предостерегаем граждан всех стран, включая США, от появления в качестве наёмников, или в любом другом качестве, в зоне проведения специальной военной операции», — отметил высокопоставленный дипломат.

Спрос с наемных боевиков будет самым суровым, добавил он.

«Попытки делать круглые глаза, как это вчера произошло в Вашингтоне после некоторых заявлений из Москвы, неуместны», — продолжил замминистра.

Как напомнил Рябков, в Донбассе были совершены слишком серьезные деяния и вовлеченные в них люди преследуются и будут преследоваться по всей строгости применимых в данной ситуации законов.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что попавшие в плен американские наемники посягали на жизнь военнослужащих сил РФ и ЛНР и ДНР, он не исключил возможность применения по отношению к ним высшей меры наказания — смертной казни.

После этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США потрясены тем, что должностное лицо России может говорить о возможном приговоре к высшей мере.

15 июня газета The Telegraph сообщила, что двое бывших военнослужащих США попали в плен под Харьковом. Позднее информация была официально подтверждена. Сами наемники рассказали, что попали на Украины под влиянием американской пропаганды о русских.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил двоих британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера к смертной казни. Также был осужден гражданин Марокко Саадун Брагим. В течение месяца иностранцы смогут подать апелляцию на решение суда.

За день до этого подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти.