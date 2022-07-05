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Около 170 иностранных наемников на Украине уничтожены за последние 10 дней

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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За последние десять дней на Украине уничтожено 170 иностранных наемников, сообщил 5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В Херсонской области приступило к работе новое правительство. Онлайн спецоперации 5 июля

Он также отметил, что 99 наемников отказались продолжать участвовать в боевых действиях и покинули территорию Украины.

«В результате успешного наступления российской армии и подразделений республик сократилось количество действующих в стране иностранных наемников и сотрудников частных военных компаний», — сообщил Шойгу на селекторном совещании в Минобороны России.

Министр указал и на то, что Запад, продолжает накачивать Вооруженные силы Украины оружием с целью затянуть конфликт. По его данным, в Киев уже доставлено более 28 тыс. т военных грузов. Он также отметил, что часть этого вооружения «расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на черный рынок».

Ранее во вторник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что цели российской спецоперации будут достигнуты, несмотря на то, что США и страны Запада оказывают Украине помощь в виде поставок оружия.

18 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что необходимо продолжать предоставлять Киеву оружие, технику, боеприпасы. В ходе прошедших переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским он предложил, в частности, запустить учебную программу для украинских военных с возможностью обучения до 10 тыс. солдат каждые 120 дней.

14 июня посольство России в Лондоне призвало власти Великобритании понести ответственность за поставки Киеву вооружений. Одной из причин негативного отношения к военной помощи является использование украинскими боевиками оружия для обстрела гражданской инфраструктуры.

До этого, 6 июня, британский министр обороны Бен Уоллес объявил о том, что Великобритания отправит Украине реактивные системы залпового огня M270. Кроме того, страна планирует поставить украинской стороне управляемые ракеты M31A1 с дальностью 70 км для этих систем.

Еще 27 апреля в СК РФ сообщили, что наемники из более чем 50 стран мира входят в состав украинских вооруженных формирований.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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