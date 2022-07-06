В ЛНР заявили об уничтожении большого числа иностранных наемников

Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) и российские военные уничтожили огромное число иностранных наемников в боях за Северодонецк и Лисичанск. Об этом 6 июля заявил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.

«Народная милиция Луганской Народной Республики получает всё больше фактов, подтверждающих заявления Генерального штаба Российской Федерации о ликвидации огромного количества наемников в северодонецко-лисичанском котле», — сказал он корреспонденту ТАСС.

Ранее в этот день Марочко сообщил о ликвидации в районе Лисичанска группы националистов, в которой в том числе был белорусский националист Иван Марчук.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 3 июля доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении ЛНР. В тот день он рассказал главе государства об установлении полного контроля над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов. О взятии под контроль Северодонецка Минобороны заявило 25 июня.

Об участии в вооруженных формированиях Украины иностранцев сообщалось с начала спецоперации. Накануне Шойгу уточнил, что за последние 10 дней уничтожено 170 иностранных наемников. Он также отметил, что 99 наемников отказались продолжать участвовать в боевых действиях.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Ранее на территории региона ухудшилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных. После этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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