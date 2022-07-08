Зеленский заявил о сохранении стремления Украины вступить в НАТО

Киев считает, что НАТО может предоставить лучшие гарантии безопасности Украине, поэтому не отказывается от идеи вступления страны в альянс. Об этом 7 июля заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телекомпании CNN.

«Мы готовы присоединиться к любой структуре, которая бы гарантировала нам окончание войны и безопасность. Пока я не вижу никаких иных гарантий безопасности, кроме НАТО. Мы не отказались от этого пути», — отметил он.

Также Зеленский поприветствовал решение Североатлантического альянса принять Швецию и Финляндию в свои ряды. Он добавил, что, будь Украины в НАТО, это помогло бы предотвратить конфликт, а западные страны не были бы вынуждены оказывать столь масштабную помощь.

Ранее в этот день советник руководителя офиса президента страны Алексей Арестович не исключил возможность вступления Украины в НАТО, подчеркнув, что такой принцип гарантий безопасности будет действовать до момента вступления страны в альянс. Также о отметил, что после урегулирования ситуации на Украине западные страны могут предоставить Киеву гарантии в виде поставок вооружения и финансовой помощи.

1 июля Владимир Зеленский в ходе встречи с бывшим генеральным секретарем Североатлантического альянса Андерсом Фог Расмуссеном выразил позицию, что НАТО необходимо работать над совершенствованием системы европейской безопасности на примере Киева.

До этого, 25 июня, заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Украина не собирается предпринимать шаги по вступлению в НАТО, так как понимает бесперспективность подобных усилий из-за позиций отдельных стран альянса.

По мнению главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, альтернативы полной интеграции Украины в Запад нет, между тем, Запад — это, в частности, и НАТО. Кулеба адресовал западным странам вопрос, почему Украину не принимают в альянс, тогда как Швеция и Финляндия вступили.

В марте президент Украины, что страна окончательно убедилась в том, что западные коллеги не дадут ей войти в НАТО. При этом глава государства призвал альянс установить над Украиной бесполетную зону, отметив, что понимает все последствия, к которым это может привести, а также назвал опасения самогипнозом со стороны альянса.