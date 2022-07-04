Кулеба потребовал от Запада объяснить нежелание принять страну в НАТО

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал Запад объяснить, почему Украину нельзя принимать в НАТО, а Финляндию и Швецию можно.

«В конце концов, полной интеграции Украины в Запад нет больше альтернативы. А Запад — это, в частности, и Североатлантический альянс. Теперь это вопрос к ним. Вы нам рассказывали одно, теперь Швеция и Финляндия вступила... Интересно послушать, как вы теперь будете обосновывать, почему Украину нельзя брать», — сказал Кулеба 4 июля в интервью изданию «Левый берег».

Ранее, 15 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна окончательно убедилась в том, что западные коллеги не дадут ей войти в НАТО. При этом глава государства призвал альянс установить над Украиной бесполетную зону, отметив, что понимает все последствия, к которым это может привести, а также назвал опасения самогипнозом со стороны альянса.

Как тогда заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, осознание нереальности факта принятия Украины в НАТО пришло к Зеленскому с большим опозданием. По словам депутата, вместо того чтобы с самого начала пребывания у власти правильно оценивать происходящее, Зеленский тешил себя надеждой о вхождении Украины в альянс, позволяя накачивать ее территорию иностранным вооружением и надеясь на сомнительные обещания, а все попытки России воззвать к здравому смыслу были проигнорированы.

Президент РФ Владимир Путин, объявляя 24 февраля о начале спецоперации по защите Донбасса, отметил, что дальнейшее расширение инфраструктуры НАТО, начавшееся военное освоение территорий Украины неприемлемы для России.