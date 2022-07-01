Зеленский указал на необходимость НАТО улучшить европейскую систему безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что НАТО необходимо работать над совершенствованием системы европейской безопасности на примере Киева. Об этом он заявил в ходе встречи с бывшим генеральным секретарем Североатлантического альянса Андерсом Фог Расмуссеном.

По словам украинского лидера, архитектура европейской безопасности до настоящего времени не сталкивалась с ситуацией, в которой находится Украина, чем обусловлено отсутствие четкого механизма реагирования. В контексте текущих геополитических событий встает вопрос роли НАТО в обеспечении безопасности на европейском континенте, полагает Зеленский.

«В то же время президент высказал убеждение, что на примере <спецоперации> на Украине можно разработать конкретные действенные гарантии безопасности», — сообщает пресс-служба администрации офиса Зеленского.

Расмуссен в свою очередь заявил, что «приложит максимум усилий для обеспечения эффективной работы группы».

Бывший генеральный секретарь альянса прибыл в Киев для участия в первом заседании рабочей экспертной группы по вопросам международных гарантий безопасности для Украины. Как рассказали в администрации офиса Зеленского, Расмуссен возглавляет эту группу вместе с руководителем офиса главы украинского государства Андреем Ермаком.

28 июня лидеры НАТО в ходе саммита в Мадриде приняли стратегическую концепцию, которая определит курс альянса до 2030 года. Один из основных пунктов документа — определение самой значительной и прямой угрозы безопасности альянса. Ей страны — члены военного блока назвали Россию. Кроме того, угрозой ценностям и интересам альянса в концепции обозначены и партнерские отношения между Россией и Китаем.

В тот же день нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс планирует увеличить численность своих боевых группировок на восточном фланге до более чем 100 тыс. человек. В том числе, по его словам, там планируется создать склады вооружений.

Комментируя планы НАТО, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Минобороны РФ рассматривает планы реагирования на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса.