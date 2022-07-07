В ДНР сообщили о применении ВСУ РСЗО «Ураган» при обстреле Макеевки

ВСУ применили РСЗО «Ураган» с кассетной боевой частью при обстреле 6 июля Макеевки, где погибли четыре человека. Об этом в четверг, 7 июля, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК.

«Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела противником Центрально-городского района Макеевки с применением РСЗО БМ-27 «Ураган» с кассетной боевой частью 9М27К», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, представительство ДНР уточнило направление ведения огня. Таким образом, ВФУ вели огонь по густонаселенному району Макеевки со своих позиций расположенных в районе населенного пункта Соловьево.

6 июля представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что Вооруженные силы Украины выпустили по Макеевке две ракеты из реактивной системы залпового огня «Ураган». Отмечалось, что погибли двое детей, позже еще один ребенок скончался в больнице.

Как рассказала местная жительница, в обыкновенный двор, окруженный многоэтажными домами, упала украинская ракета с поражающими элементами. На опубликованных очевидцами кадрах видны лужи крови, оставшиеся на детской площадке.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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