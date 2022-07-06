Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по Макеевке

Очевидцы опубликовали видео последствий ракетного удара украинских боевиков по Макеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Как рассказал местная жительница, в обыкновенный двор, окруженный многоэтажными домами, упала украинская ракета с поражающими элементами. Погиб мальчик, катавшийся на качелях.

Со слов очевидца, погиб один ребенок, две девочки были госпитализированы, одна из них находилась в крайне тяжелом состоянии.

«Маленькие дети, по семь лет, плюс пострадали две бабушки», — рассказал мужчина.

На опубликованных кадрах видны лужи крови, оставшиеся на детской площадке, рядом с которой разорвался снаряд. К месту обстрела приехали шесть машин скорой помощи.

Ранее в среду военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин сообщил о гибели двух детей в Макеевке. Корреспонденту также рассказали о двух раненных женщинах.

Накануне 10-летняя девочка погибла в результате обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».