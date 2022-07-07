В Госдуме назвали Джонсона идеологом «войны до последнего украинца»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на уход в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом он написал 7 июля в своем Telegram.

«Клоун уходит… Близкий друг и покровитель [президента Украины Владимира] Зеленского, премьер Британии Борис Джонсон вынужден покинуть свой пост. Сохраниться, несмотря на все потуги и усилия, у него не получилось», — написал Володин.

Спикер нижней палаты парламента назвал британского политика ответственным за обстрелы российских городов и использовании украинцев в конфликте с Россией.

«Джонсон стоит за обстрелами наших мирных городов — Белгорода, Курска. Подданные Британии должны это знать. Он один из главных идеологов войны против России до последнего украинца. Лидерам европейских государств стоит задуматься, к чему приводит такая политика», — добавил Володин.

Ранее в этот же день член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина назвала уход Джонсона хорошим событием для России. Депутат считает, что, возможно, за этим последуют отставки и других европейских политиков.

7 июля Джонсон официально объявил о досрочном уходе в отставку с должности главы правящей партии Консерваторов и должности премьер-министра Великобритании. Он отметил, что будет продолжать выполнять обязательства до назначения нового главы кабинета министров правящей партии консерваторов. По его словам, процесс выбора нового лидера «должен начаться сейчас».

До этого сообщалось об уходе за последние несколько дней более 50 политиков из правительства Джонсона. Их заявления об уходе стали поступать после нового скандала, разгоревшегося на прошлой неделе. Тогда стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин парламента Великобритании Крис Пинчер был замешан в пьяном дебоше и обвинялся в сексуальных домогательствах. Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности.

Как утверждает экс-сотрудник министерства иностранных дел Великобритании Саймон Макдональд, Джонсон, ранее назначая его на высокие партийные и правительственные посты, знал об обвинениях в адрес Пинчера в сексуальных домогательствах. Это и вызвало к нему недоверие уже со стороны бывших членов правительства. Сам Джонсон принес извинения в связи со скандалом вокруг своего протеже.

Еще в начале массового ухода политиков Джонсон заявлял, что не планирует уходить в отставку, несмотря на призывы некоторых членов правительства. Он отмечал, что оставит должность только в том случае, если поймет, что правительство страны не может выполнять свою работу.