В Госдуме назвали отставку Джонсона хорошим для РФ знаком

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина назвала 7 июля отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона хорошим знаком для России.

«Джонсона мы знаем как ярого русофоба, и то, что он уходит в отставку, — знак хороший», — заявила она «РИА Новости».

Депутат считает, что, возможно, за этим последуют отставки и других европейских политиков.

Ранее в четверг Джонсон официально объявил о досрочном уходе в отставку с должности главы правящей партии Консерваторов и должности премьер-министра Великобритании. Он отметил, что будет продолжать выполнять обязательства до назначения нового главы кабинета министров правящей партии консерваторов. По его словам, процесс выбора нового лидера «должен начаться сейчас».

Ранее в этот же день сообщалось об уходе за последние несколько дней более 50 политиков из правительства Джонсона. Их заявления об уходе стали поступать после нового скандала вокруг политика, разгоревшегося на прошлой неделе. Тогда стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин парламента Великобритании Крис Пинчер был замешан в пьяном дебоше и обвинялся в сексуальных домогательствах. Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности.

Как утверждает экс-сотрудник министерства иностранных дел Великобритании Саймон Макдональд, Джонсон, ранее назначая его на высокие партийные и правительственные посты, знал об обвинениях в сторону Пинчера в сексуальных домогательствах. Это и вызвало к нему недоверие уже со стороны бывших членов правительства. Сам Джонсон принес извинения в связи со скандалом вокруг своего протеже.

Еще в начале массового ухода политиков Джонсон заявлял, что не планирует уходить в отставку, несмотря на призывы некоторых членов правительства. Он отмечал, что оставит должность только в том случае, если поймет, что правительство страны не может выполнять свою работу.