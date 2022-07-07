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МИД разъяснил порядок въезда в РФ после отмены ковидных ограничений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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После отмены эпидемиологических ограничений вступают в силу новые правила въезда в Россию для иностранных граждан, сообщили в четверг, 7 июля, в МИД РФ.

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«С 15 июля этого года порядок въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию практически вернется к «допандемийному»: на основании действительных документов, удостоверяющих личность, и российской визы. При этом требование о предъявлении <...> медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, сохраняет силу», — приводит пояснение ведомства «РИА Новости».

Последнее правило не распространяется на граждан Белоруссии, прибывающих авиатранспортом.

Таким образом, снимаются ограничений по категориям, основаниям въезда, а также пунктам пропуска через российскую границу. Кроме того, с 15 июля будет разрешен выезд российских граждан за пределы страны через наземные пункты пропуска.

Ранее, 5 июля, пресс-служба Роспотребнадзора напомнила о необходимости заполнить анкету и сдать ПЦР-тест при возвращении в РФ, либо предъявить сертификат о перенесенном коронавирусе или прививке. От процедуры освобождаются граждане России и стран — членов ЕАЭС, которые прибыли в страну по суше.

Уточнения от Роспотребнадзора были опубликованы после снятия части ограничительных мер для прибывающих с страну.

Это касается снятия распоряжения для путешественников, согласно которому нахождение на самоизоляции до получения результатов теста на COVID-19 было обязательным. А также сообщения о том, что с 15 июля в России снимаются ограничения на пересечение границы, введенные ранее из-за COVID-19.

1 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о снятии ограничений, введенных из-за COVID-19. В том числе снимается масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время и ряд других мер. Как уточняется, решение принято в связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидемического процесса.

Как заявил кандидат экономических наук, исполнительный директор Центра компетенций НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Алексей Белошицкий, пандемия COVID-19 идет на спад, и в текущей геополитической обстановке итоговое снятие ограничений выглядит как своевременное и положительное решение.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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