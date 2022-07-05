Возвращающимся из-за границы россиянам напомнили о тесте на COVID-19

При въезде в Россию не привитым от коронавируса гражданам страны необходимо сдать ПЦР-тест. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале.

«Гражданам России по-прежнему нужно заполнять анкету на госуслугах перед возвращением домой. А в течение трех дней после прибытия — сдавать ПЦР-тест», — следует из сообщения.

Тем, кто сделал тест после въезда, больше не придется самоизолироваться до получения результата, отметили в ведомстве.

При этом уточняется, что, если россиянин имеет сертификат о перенесенном коронавирусе или прививке, тестирование проходить не нужно.

Кроме того, от процедуры заполнения анкеты и сдачи теста освобождаются граждане России и стран-членов ЕАЭС, которые прибыли в страну по суше.

Уточнения от Роспотребнадзора были опубликованы после снятия части ограничительных мер для прибывающих с страну.

В частности, после снятия распоряжения для путешественников, согласно которому нахождение на самоизоляции до получения результатов теста на COVID-19 было обязательным. А также после сообщения о том, что с 15 июля в России снимаются ограничения на пересечение границы, введенные ранее из-за COVID-19.

1 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о снятии ограничений, введенных из-за COVID-19. В том числе снимается масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время и ряд других мер. Как уточняется, решение принято в связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидемического процесса.

Как заявил кандидат экономических наук, исполнительный директор Центра компетенций НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Алексей Белошицкий, пандемия COVID-19 идет на спад и в текущей геополитической обстановке итоговое снятие ковидных ограничений выглядит как своевременное и положительное решение.

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