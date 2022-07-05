Реклама
Прямой эфир
Общество
Возвращающимся из-за границы россиянам напомнили о тесте на COVID-19
Авто
Названы самые популярные модели кроссоверов с пробегом
Происшествия
В Москве произошло массовое ДТП с участием Ferrari
Мир
На месте стрельбы на параде в США работает более 100 правоохранителей
Происшествия
Ураганный ветер сорвал часть крыши со школы в селе под Саратовом
Происшествия
В жилом доме в центре Москвы произошел пожар
Мир
Италия объявила режим ЧС в пяти областях из-за засухи
Мир
Лондон призвал искать альтернативные маршруты для вывоза украинского зерна
Мир
Финляндия и Швеция за один раунд завершили переговоры о вступлении в НАТО
Культура
Уникальный архив снимков со съемок фильма «Андрей Рублев» продадут на аукционе
Общество
Иноагентов обязали указывать маркировку при ведении просветительской деятельности
Сюжет:

Возвращающимся из-за границы россиянам напомнили о тесте на COVID-19

Роспотребнадзор напомнил, что возвращающимся в РФ непривитым от COVID-19 нужно сдать тест
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При въезде в Россию не привитым от коронавируса гражданам страны необходимо сдать ПЦР-тест. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале.

«К концу года ВОЗ может объявить о завершении пандемии»
Вирусолог Анатолий Альтштейн — о силе ближайшей волны ковида, новых штаммах «Омикрона» и больных, избегающих учета

«Гражданам России по-прежнему нужно заполнять анкету на госуслугах перед возвращением домой. А в течение трех дней после прибытия — сдавать ПЦР-тест», — следует из сообщения.

Тем, кто сделал тест после въезда, больше не придется самоизолироваться до получения результата, отметили в ведомстве.

При этом уточняется, что, если россиянин имеет сертификат о перенесенном коронавирусе или прививке, тестирование проходить не нужно.

Кроме того, от процедуры заполнения анкеты и сдачи теста освобождаются граждане России и стран-членов ЕАЭС, которые прибыли в страну по суше.

Уточнения от Роспотребнадзора были опубликованы после снятия части ограничительных мер для прибывающих с страну.

В частности, после снятия распоряжения для путешественников, согласно которому нахождение на самоизоляции до получения результатов теста на COVID-19 было обязательным. А также после сообщения о том, что с 15 июля в России снимаются ограничения на пересечение границы, введенные ранее из-за COVID-19.

1 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о снятии ограничений, введенных из-за COVID-19. В том числе снимается масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время и ряд других мер. Как уточняется, решение принято в связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидемического процесса.

Как заявил кандидат экономических наук, исполнительный директор Центра компетенций НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Алексей Белошицкий, пандемия COVID-19 идет на спад и в текущей геополитической обстановке итоговое снятие ковидных ограничений выглядит как своевременное и положительное решение.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022