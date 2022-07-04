Прилетающим в РФ не нужно изолироваться до получения результатов ПЦР-теста
Роспотребнадзор снял распоряжение для прибывающих в Россию путешественников, согласно которому прибывание на самоизоляции до получения результатов теста на COVID-19 было обязательным.
«Тем, кто сдал ПЦР-тест после въезда в Россию, больше не придется самоизолироваться до получения результата», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре также напомнили, что непривитым от COVID-19 россиянам по-прежнему нужно заполнять анкету на госуслугах и сдавать тест.
Кроме того, в сообщении говорится, что заполнять анкеты и сдавать тесты не требуется гражданам России, которые прибывают по суше.
Ранее, 4 июля, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что с 15 июля в России снимаются ограничения на пересечение границы, введенные ранее из-за COVID-19.
До этого, 1 июля, стало известно о том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о снятии ограничений, введенных из-за COVID-19.
В том числе снимается масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время и ряд других мер. Как уточняется, решение принято в связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидемического процесса. Так, уменьшение интенсивности заболеваемости COVID-19 наблюдается в стране в течение последних четырех месяцев.
В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».