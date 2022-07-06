Захарова призвала Запад прекратить запугивать мир «химической угрозой» от РФ

Запад должен прекратить запугивать мировую общественность несуществующей «химической угрозой» со стороны России. Об этом заявила 6 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии по итогам 100-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия, которая состоялась накануне в Гааге.

Как указала дипломат, Россию продолжают обвинять в использовании «химической» темы для того, чтобы якобы «безосновательно обвинить киевский режим».

«Теперь оголтелым нападкам с ничем не обоснованными обвинениями в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) подвергается уже не только Сирия, но и Россия. В дополнение к ранее озвученным инсинуациям на тему «дела Скрипалей» и мнимого «отравления» А.Навального добавились обвинения в якобы подготовке выполняющими задачи в рамках специальной военной операции на по защите Донбасса союзными войсками России, Донецкой и Луганской Народных Республик применения токсичных химикатов или химоружия», — говорится в сообщении на сайте МИДа.

Захарова отметила, то невозможно не замечать опасных последствий данной ситуации, когда киевскому режиму практически выдали индульгенцию на совершение любых, даже самых гнусных, преступлений, вплоть до инсинуаций с химическим оружием или опасными химикатами, утечка которых может привести к массовой гибели людей и длительным заражением местности.

«Российская Федерация по-прежнему выступает против безудержной политизации странами Запада деятельности ОЗХО, все более и более отдаляющейся от своего изначального предназначения как ключевого инструмента химического разоружения и нераспространения», — подытожила дипломат.

17 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на полях Петербургского международного экономического форума выступила (ПМЭФ), что данные, полученные в ходе проведения спецоперации по освобождению Донбасса, говорят о том, что России необходимо быстрее вводить инструменты санитарного щита. Главный санитарный врач отметила, что обеспечение биологической безопасности страны сегодня — это еще и инвестиция.

Накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов рассказал, что получены документы, в свою очередь, подтверждающие взаимодействие министерств обороны Украины и США по биологическим программам, а объяснения США по биологической деятельности стали «мечтой прокурора».

9 июня начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) заминировали емкости с токсичными веществами на коксохимическом заводе в Авдеевке. Главной целью провокации является обвинение России в использовании химического оружия. Мизинцев также обратился ко всему цивилизованному Западу и его организациям с предупреждением о распространении в ближайшее время в различных зарубежных средствах массовой информации о якобы «злодеяниях русских».

31 мая посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что на подконтрольном ВСУ химкомбинате «Азот» в Северодонецке подорвана емкость с химикатами. Из-за подрыва цистерны никто не пострадал.

30 апреля российские дипломаты призвали США отказаться от подготовки провокаций с использованием оружия массового уничтожения (ОМУ) на Украине. Так в представительстве прокомментировали обвинения заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс о применении Россией «незадекларированного химического оружия».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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