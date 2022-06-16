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В Минобороны указали на военное взаимодействие Украины и США по биологическим программам

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Фото: Global Look Press/Markiian Lyseiko
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Получены документы, подтверждающие взаимодействие министерств обороны Украины и США по биологическим программам, а объяснения США по биологической деятельности стали «мечтой прокурора». Об этом в четверг, 16 июня, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

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«Несмотря на заверения Соединенных Штатов о том, что биологические исследования на Украине проводятся исключительно в сфере гражданского здравоохранения, были получены документы, подтверждающие непосредственное взаимодействие военных ведомств этих стран», — сказал он на брифинге.

Он пояснил, что в документах была отмечена возможность осуществления сотрудничества Украины и США по биологическим программам, а также возможность создания правовых принципов для дальнейшего расширения этого сотрудничества.

Кириллов напомнил, что США сами признали связь Пентагона и биолабораторий на Украине в бывшем СССР. По его словам, попытка американской администрации обелить свою репутацию обернулась «мечтой прокурора».

Кроме того, начальник войск РХБЗ отметил, что анализ документов о деятельности американского управления по снижению угрозы (DTRA) на Украине свидетельствует, что одной из его приоритетных задач является подготовка полевых эпидемиологов.

«В рамках обучающих курсов американская сторона активно внедряет собственные стандарты диагностики инфекционных болезней, которые не соответствуют актуальным проблемам здравоохранения», — пояснил Кириллов.

9 июня Пентагон официально рассказал об оказываемой в течение последних 20 лет «легальной» поддержке 46 биологическим объектам на Украине. Помощь, как отмечалось, предоставлялась в «рамках мирных проектов медицинской и сельскохозяйственной направленности».

18 мая заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что, по оценкам России, сеть американских биолабораторий по всему миру включает свыше 400 объектов. Он также указал, что данные Совбеза свидетельствуют о ряде подозрительных совпадений, которые обнаруживаются при накладывании двух карт — мест расположения американских закрытых биолабораторий и зон возникновения выявляемых новых эпидемических угроз.

До этого, 16 мая, президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ сообщил, что на Украине под контролем США создавали компоненты биологического оружия, а также отрабатывали механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки в СНГ. Как указал глава государства, Россия давно била тревогу по поводу биологической активности США на постсоветском пространстве.

В середине марта министерство обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине.

Тогда же глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет настаивать на рассмотрении ситуации с биолабораториями на Украине в рамках Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

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