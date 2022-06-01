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При подрыве цистерны с химикатами в Северодонецке никто не пострадал

В ЛНР заявили, что из-за подрыва цистерны с химикатами в Северодонецке никто не пострадал
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба посла ЛНР в РФ
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Жители Северодонецка не пострадали из-за подрыва цистерны с химикатами украинскими националистами на химкомбинате «Азот». Об этом заявила в среду, 1 июня, пресс-служба управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

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Днем ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что на подконтрольном ВСУ химкомбинате «Азот» в Северодонецке подорвана емкость с химикатами.

В емкости, предположительно, находилась азотная кислота. Момент подрыва был рассчитан так, чтобы ветер направил отравленное облако в сторону освобожденных населенных пунктов Рубежное и Кременная.

Также отмечалось, что в апреле текущего года украинские боевики уже предпринимали две попытки подрыва цистерн с ядохимикатами в Рубежном.

Следственный комитет РФ начал расследование по факту подрыва цистерны.

В среду в беседе с «Известиями» военный эксперт Дмитрий Болтенков объяснил, что скрывали украинские боевики за едким дымом химикатов. По его словам, подрыв говорит о том, что украинские силы не намерены держать оборону в промышленной зоне города. Вполне возможно, что подрыв был использован для того, чтобы прикрыть отступление отрядов через реку в Лисичанск. Он стал своеобразной «дымовой завесой», которой националисты отвлекли внимание от своей переправы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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