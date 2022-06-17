Данные, полученные в ходе проведения спецоперации по освобождению Донбасс, говорят о том, что России необходимо быстрее вводить инструменты санитарного щита. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на полях Петербургского международного экономического форума выступила (ПМЭФ) в пятницу, 17 июня.

«Все эти инструменты — это как раз элементы санитарного щита, вот сегодняшнее их развитие, их имплементация в нашу обычную рутинную жизнь, — это как раз та задача, о которой мы собственно говорили предыдущие годы, но которая сегодня уже решена и будет в дальнейшем решаться», — заявила глава ведомства.

Главный санитарный врач отметила, что обеспечение биологической безопасности страны сегодня — это еще и инвестиция, сообщает телеканал «360».

Накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов рассказал, что получены документы, подтверждающие взаимодействие министерств обороны Украины и США по биологическим программам, а объяснения США по биологической деятельности стали «мечтой прокурора».

Он пояснил, что в документах была отмечена возможность осуществления сотрудничества Украины и США по биологическим программам, а также возможность создания правовых принципов для дальнейшего расширения этого сотрудничества, сообщается на сайте aif.ru.

По его словам, лаборатории проводили испытания биопрепаратов на людях, в частности на пациентах психиатрической клиники под Харьковом, сообщает телеканал «Звезда».

9 июня Пентагон официально рассказал об оказываемой в течение последних 20 лет «легальной» поддержке 46 биологическим объектам на Украине. Помощь, как отмечалось, предоставлялась в «рамках мирных проектов медицинской и сельскохозяйственной направленности».

18 мая заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что, по оценкам России, сеть американских биолабораторий по всему миру включает свыше 400 объектов. Он также указал, что данные Совбеза свидетельствуют о ряде подозрительных совпадений, которые обнаруживаются при накладывании двух карт — мест расположения американских закрытых биолабораторий и зон возникновения выявляемых новых эпидемических угроз.

До этого, 16 мая, президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ сообщил, что на Украине под контролем США создавали компоненты биологического оружия, а также отрабатывали механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки в СНГ. Как указал глава государства, Россия давно била тревогу по поводу биологической активности США на постсоветском пространстве.

В середине марта министерство обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине.

Тогда же глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет настаивать на рассмотрении ситуации с биолабораториями на Украине в рамках Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.