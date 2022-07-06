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Хоккеист Федотов не прибывал в Северодвинск для прохождения службы

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Фото: РИА Новости/Александр Овчаров
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Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов не прибывал в Северодвинск для прохождения военной службы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя военкомата Северодвинска.

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В военкомате подчеркнули, что документов Федотова у них в распоряжении нет.

«Такого мальчика [Федотова] на призыве нет, мы с ним мероприятия призыва не проводили. У нас в военкомате его точно не было, это мы вам гарантируем», — сообщил собеседник агентства.

Ранее уже появлялась информация о местоположении Федотова. 3 июля адвокат спортсмена Алексей Пономарев сообщил, что Федотова отправили в Североморск, однако позднее эта информация была опровергнута.

На следующий день, 4 июля, сообщалось, что Федотов был отправлен в Северодвинск для прохождения военной службы.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что администрация президента не занимается организацией проведения призыва на срочную службу, поэтому этот вопрос надо адресовать в Министерство обороны.

25-летний вратарь был задержан сотрудниками военкомата 1 июля в Санкт-Петербурге. Известно, что оперативники уголовного розыска ждали появления Федотова в разных районах города по просьбе военной прокуратуры. В тот же день спортсмен был госпитализирован с подозрением на гастрит на фоне нервного срыва, сообщал «Спорт-Экспресс».

На следующий день стало известно, что серебряный призер Олимпийских игр может быть осужден на срок до двух лет лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу.

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