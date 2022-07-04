Один год Ивана Федотова: как вратарь сборной России оказался в армии

В карьере основного вратаря сборной России по хоккею, серебряного призера Олимпиады в Пекине Ивана Федотова случился резкий поворот. Вместо тренировочного лагеря своего нового клуба «Филадельфии Флайерз» он оказался в воинской части в Северодвинске. В Минобороны его считают уклонистом от военной службы. Но эксперты не исключают, что причиной срочного призыва мог стать отказ хоккеиста продлевать контракт с ЦСКА. Что известно о ситуации на данный момент и как она может развиваться — разбирались «Известия».

Неожиданное задержание

Минувший сезон стал для Ивана Федотова прорывным. Перейдя из «Трактора» в ЦСКА, он выиграл борьбу за место основного вратаря у шведа Адама Рейдеборна, а затем стал номером один и в сборной России. После серебряных медалей на Олимпиаде в Пекине Федотов с армейцами выиграл Кубок Гагарина, а по окончании контракта с ЦСКА подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз» . Казалось, его ждет новая ступенька в карьере, но неожиданно все изменилось: 1 июля вратаря задержали в Санкт-Петербурге как уклониста от службы в армии.

Хоккеиста доставили в военкомат. Но пробыл он там недолго: на машине скорой помощи его доставили сначала в Боткинскую инфекционную больницу, потом на дополнительное обследование в Военно-медицинскую академию, а потом в Военно-морской клинический госпиталь.

Один год_2 Иван Федотов, получивший награду «Лучший вратарь», на церемонии награждения в рамках закрытия сезона КХЛ 2021/22 в «Барвиха Luxury Village» в Московской области Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Адвокат Федотова Алексей Пономарев рассказал, что на фоне нервного стресса у него произошло обострение гастрита. По словам Пономарева, в больницу к хоккеисту не пустили ни его законных представителей, ни даже мать, врачебная помощь оказывалась ему «не в полной мере».

На следующий день стало известно, что Иван уже находится в учебном центре ВМФ России в Северодвинске. «Спорт-Экспресс» выложил фотографии хоккеиста с его сослуживцами. Сайт « Фонтанка.ру» сообщил, что основное направление деятельности центра — подготовка матросов по военно-учетным специальностям. После пятимесячного обучения бойцов направляют служить на боевые корабли всех без исключения флотов России. ТАСС со ссылкой на свой источник сообщило о предположительном месте будущей службы Федотова — это «одна из воинских частей, находящихся на Новой Земле в Северном Ледовитом океане».

Представители Федотова обратились с иском в суд. «В нем мы требуем признать незаконным и отменить решение призывной комиссии. В военную прокуратуру мы тоже обратились», — заявил Алексей Пономарев.

Резонансная новость дошла даже до Кремля.

— Здесь не может быть «человеческих» комментариев, здесь есть закон, — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — В законе у нас есть воинская обязанность, поэтому здесь какие-то эмоциональные комментарии абсолютно неуместны. За деталями прошу обращаться в Министерство обороны.

Министр спорта Олег Матыцин подчеркнул, что никаких подводных камней в этой истории нет.

— Вопрос организации быта военнослужащих находится в сфере Министерства обороны РФ. Если будет надо, мы будем сотрудничать. Мы находимся в тесном контакте с Министерством обороны. Живите по закону, и все у вас будет хорошо, — отметил он.

Вопрос к агентам

Эксперты отмечают, что без ответов в этой истории остается много вопросов, причем к обеим сторонам. Например, как мог уклоняться от службы человек, который постоянно был на виду, выступал за свой клуб и сборную, не раз пересекал границу России, в том числе и специальным бортом по пути на Олимпиаду в Пекине.

Один из источников связал задержание Федотова с тем, что он отказался продлевать контракт с ЦСКА. «Федотов поругался с армейцами. Это все вопрос контактов, амбиций самого вратаря и другого человека. Понятно, что все должны отслужить. Но при этом есть утвержденный порядок, который не устроил Федотова», — цитирует его «РИА Новости».

Один год_3 Член сборной команды ОКР Иван Федотов перед началом финального матча по хоккею среди мужчин между сборными командами ОКР и Финляндии на XXIV зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Но эта версия входит в определенное противоречие с тем, как развивались события. То, что Иван собирается уехать в Америку, было известно еще в апреле — он сам заявил об этом. А уже 6 мая Федотов подписал соглашение с «Филадельфией». Кроме того, ЦСКА покидало много хоккеистов, и ни у кого не возникало таких проблем.

Есть вопросы и к самому Федотову, а также к его агентам, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Обычно вопрос исполнения воинской обязанности спортсменами решается через официальный призыв и зачисление атлетов в спортивные роты. Почему по этому пути не пошел Федотов — неизвестно.

— Это безалаберность со стороны вратаря и полный непрофессионализм со стороны агентов, которые брали у него 5% за контракт, но не предвидели подобную ситуацию и не работали над ней, — отметил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Почему мы должны делать исключения человеку только потому что он спортсмен и голкипер сборной России? Есть закон! И его надо соблюдать. Как говорится, здравствуй, юность в сапогах. Но он молодой еще, 25 лет, все нормально!

Один год_1 Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Ситуация с Федотовым — не единственная скандальная история во взаимоотношениях хоккеистов и армии. В 2000-е Станислава Чистова, Александра Свитова и Кирилла Кольцова прямо в гостинице забрали люди в форме с целью отправить их в армию. Однако никто из них так и не пошел служить.

Также можно вспомнить вратаря СССР, золотого медалиста Олимпиады-1992 Андрея Трефилова. Его призвали служить в город Саров, где он охранял секретный завод. Вратарь два года не вставал на коньки, но это не помешало ему в последующем стать великим вратарем в истории нашего хоккея.