Реклама
Прямой эфир
Мир
Главу МИД Литвы раскритиковали за отпуск на фоне ситуации с Калининградом
Мир
В Лондоне отвергли возможность нарушения конвенции Монтрё для вывоза украинского зерна
Общество
Акционеры «Аэрофлота» решили не выплачивать дивиденды за 2021 год
Авто
Китайские марки вышли на второе место по продажам в России
Мир
В Херсонской области сообщили о покрытии мобильной связью региона к 15 июля
Мир
Бойцы ДНР отражают атаки ВСУ по Донецку контрбатарейным огнем
Общество
В зоопарке Калининграда заявили о возвращении моржа с Куршской косы домой
Мир
В России двум гражданам Китая вынесли приговор за контрабанду запчастей к Су-27
Мир
В Донецке сообщили о повреждении детсадов и лицея из-за обстрелов
Культура
Уникальный архив снимков со съемок фильма «Андрей Рублев» продадут на аукционе
Мир
Бойцы ВСУ назвали службу на восточном фронте адом на земле

Заслуженный тренер по хоккею назвал призыв Федотова в армию недоразумением

Заслуженный тренер по хоккею Быков назвал призыв Федотова в армию недоразумением
0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Призыв игрока сборной России по хоккею Ивана Федотова и его задержание являются недоразумением или недоработкой определенных структур. Об этом заслуженный тренер РФ по хоккею Вячеслав Быков заявил в понедельник, 4 июля.

Спасение на воле: ЦСКА выиграл второй в своей истории Кубок Гагарина
Красно-синие вытащили серию с магнитогорским «Металлургом», уступая 1:3

«Скорее всего, это недоработка каких-то структур в помощи спортсмену. Он же игрок сборной, ЦСКА. Что касается того, как в таких случаях хоккеисты договариваются с клубами, то я играл в Советском Союзе, правила были другими. Наверняка есть законы для военнообязанных спортсменов, входящих в сборную России», — цитирует его НСН.

Днем ранее адвокат голкипера сборной России Алексей Пономарев сообщил о намерении обратиться в военную прокуратуру по поводу задержания спортсмена.

25-летний вратарь был задержан сотрудниками военкомата 1 июля в Санкт-Петербурге. Известно, что оперативники уголовного розыска ждали появления Федотова в разных районах города по просьбе военной прокуратуры.

На следующий день стало известно, что профессиональный спортсмен может быть осужден на срок до двух лет лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что администрация президента не занимается организацией проведения призыва на срочную службу, поэтому этот вопрос надо адресовать в Министерство обороны, сообщается на сайте kp.ru.

Известно, что в настоящее время Федотов находится в Северодвинске. По словам адвоката хоккеиста, туда его вывезли с территории Военно-морского госпиталя Санкт-Петербурга, куда вратарь попал, после того как ему стало плохо в военкомате.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022