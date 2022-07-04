Заслуженный тренер по хоккею назвал призыв Федотова в армию недоразумением

Призыв игрока сборной России по хоккею Ивана Федотова и его задержание являются недоразумением или недоработкой определенных структур. Об этом заслуженный тренер РФ по хоккею Вячеслав Быков заявил в понедельник, 4 июля.

«Скорее всего, это недоработка каких-то структур в помощи спортсмену. Он же игрок сборной, ЦСКА. Что касается того, как в таких случаях хоккеисты договариваются с клубами, то я играл в Советском Союзе, правила были другими. Наверняка есть законы для военнообязанных спортсменов, входящих в сборную России», — цитирует его НСН.

Днем ранее адвокат голкипера сборной России Алексей Пономарев сообщил о намерении обратиться в военную прокуратуру по поводу задержания спортсмена.

25-летний вратарь был задержан сотрудниками военкомата 1 июля в Санкт-Петербурге. Известно, что оперативники уголовного розыска ждали появления Федотова в разных районах города по просьбе военной прокуратуры.

На следующий день стало известно, что профессиональный спортсмен может быть осужден на срок до двух лет лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что администрация президента не занимается организацией проведения призыва на срочную службу, поэтому этот вопрос надо адресовать в Министерство обороны, сообщается на сайте kp.ru.

Известно, что в настоящее время Федотов находится в Северодвинске. По словам адвоката хоккеиста, туда его вывезли с территории Военно-морского госпиталя Санкт-Петербурга, куда вратарь попал, после того как ему стало плохо в военкомате.