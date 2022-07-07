Роскачество обнаружило паразитов в консервах из горбуши и нерки

Специалисты Роскачества в ходе исследования в 2022 году обнаружили паразитов в консервах из горбуши и нерки. Об этом говорится в релизе, поступившем 7 июля «Известиям».

В целом количество случаев зараженности консервированной рыбы личинками снизилось более чем в два раза с момента первого исследования в 2018 году. Тогда неживые личинки встречались в 39% продукции, в 2022 году — только в 15% консервов.

Так, они обнаружены в консервах из горбуши марок «Вкусные консервы» (ООО «Морские традиции», Московская обл.), «Лента» (ООО «Балт-фиш плюс», Псковская обл.) и нерки «КитБай» (ООО «Восток продукт», Приморский край).

«Согласно требованиям законодательства (ТР ТС 040/2016) в рыбных консервах не должно быть видимых невооруженным взглядом личинок, а реализация о такой продукции не разрешается», — отметили в Роскачестве.

Рейтинг продукции с паразитами был обнулен.

«На этапе подготовки сырья для консервов производитель может не увидеть личинок», — объяснила начальник отдела исследований Роскачества Лилия Котельникова.

По ее словам, как правило, личинки находятся в капсулах и из-за небольшого размера обнаружить их довольно сложно. Только при температурной обработке циста может разрушиться, а паразит — расправиться, но так как банка будет уже закрыта, увидит его только потребитель.

После термической обработки попавшие в консервы личинки умирают, а неживые личинки нематод (обнаруженные в товарах) безопасны для здоровья.

Человек может заразиться такими личинками при употреблении в пищу сырой рыбы, плохо промороженной, недостаточно термически обработанной рыбы и водных беспозвоночных.

В России впервые появились консервы из лососевых рыб высшего качества, в текущем году 20% исследованных консервов из лососевых рыб впервые признаны высококачественными и могут претендовать на получение российского Знака качества.

Консервы из горбуши «Доброфлот» (АО «Южморрыбфлот», Приморский край), «Курильский Берег» (ООО «РК им. Кирова», Сахалинская обл.), «5 морей» (ПАО «Преображенская база тралового флота», Приморский край) и «Расцвет» (ООО «Владимирский консервный завод», Владимирская обл.) оценены экспертами в максимальные пять баллов рейтинга Роскачества.

Ранее продукции высшего качества вовсе не было на российском рынке.

В целом исследования консервов из лососевых рыб, проведенное Роскачеством в 2022 году, показали полное отсутствие фальсификата и минимальное количество замечаний, связанных со вкусом, запахом и консистенцией консервированной рыбы.

23 июня Роскачество сообщило, что безопасность и качество ванильного пломбира на российском рынке стали хуже за последние годы. Ведомство проверило более 70% рынка ванильного пломбира в России по 108 показателям.