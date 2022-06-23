Эксперты рассказали об ухудшении качества пломбира в России

Безопасность и качество ванильного пломбира на российском рынке стали хуже за последние годы. Об этом 23 июня по итогам исследования рассказали в Роскачестве.

Ведомство проверило более 70% рынка ванильного пломбира в России по 108 показателям. Были сделаны выводы, что доля фальсификаций среди исследованных продуктов составила 18%, увеличившись с 6% в 2018 году.

В пломбире ряда марок были обнаружены фитостерины, что говорит об использовании в производстве растительных жиров. Речь идет о брендах «Вологодский пломбир», «Филевский стаканчик», «Маруся», «Как раньше», «Городецкий» и «ГОСТОВский».

У 27% продукции были выявлены расхождения между заявленным в маркировке количеством белка и фактическим содержанием. В пломбире шести марок были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, при этом данные товары закупались крупными ритейлерами.

Единственным ванильным пломбиром, признанным высококачественным, стала марка «Свитлогорье» Дмитровского молочного завода. 37% пломбира отвечают обязательным требованиям законодательства.

Три марки с ранее присвоенными Знаками качества не подтвердили прежний результат. При этом пломбир «Вологодский пломбир», производимый «Айсберри-ФМ», незаконно использовал Знак качества, присвоенный одноименному бренду другой компании.

15 июня в Роспотребнадзоре назвали продукты с наибольшим содержанием антибиотиков. Допустимый уровень был превышен в молоке и молочных продуктах, мясе и продукции из него, птице, яйцах и продуктах их переработки.

18 мая эксперты из Роскачества выпустили релиз, в котором отметили выявление в девяти регионах России производства молока с растительными жирами. Больше всего фальсифицированной продукции обнаружили у изготовителей Подмосковья и Краснодарского края.