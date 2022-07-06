Госдума приняла закон о российском магазине мобильных приложений

Государственная дума на пленарном заседании в среду, 6 июля, приняла закон, о создании в России отечественного магазина мобильных приложений.

Как следует из документа, предусмотрено создание отечественного магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства.

Кроме того, в магазин приложений будет загружаться программное обеспечение, включенное в перечень, утверждаемый федеральным органом исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информтехнологий.

Законопроект в Госдуму внесло 22 июня правительство России. В кабмине объяснили необходимость создания российского магазина приложений из-за санкционного давления.

25 мая стало известно, что VK при поддержке Минцифры России разработал и запустил бета-версию магазина приложений RuStore для пользователей мобильных устройств под управлением Android. В RuStore интегрированы системы безопасности «Лаборатории Касперского» и VK. В течение лета в RuStore добавят рейтинги приложений, push-уведомления и привязку платежных систем.

16 мая сообщалось, что российский магазин приложений NashStore для устройств с системой Android стал доступен для скачивания.

10 марта компания Google объявила, что на фоне санкций в России ограничила работу магазина приложений Google Play. Кроме того, из магазина, так же как и из AppStore, в связи с рестрикциями стали удалять некоторые приложения, в том числе российских банков.