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В Госдуму внесли законопроект о создании отечественного магазина приложений
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В Госдуму внесли законопроект о создании отечественного магазина приложений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Правительство России внесло 22 июня в Государственную думу законопроект о создании отечественного магазина приложений.

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Как отмечается в пояснительной записке к документу, законопроектом предлагается предусмотреть создание российского магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства.

«Одновременно в такой магазин приложений будет загружаться программное обеспечение, включенное в перечень, утверждаемый федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий», — говорится в документе.

В правительстве объяснили необходимость создания российского магазина приложений из-за санкционного давления. Отмечается, что на этом фоне «возникает необходимость обеспечения российских граждан привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия».

«В настоящее время в значительной степени ограничена работа иностранных магазинов приложений, в связи с чем имеется риск прекращения их работы. Предлагаемый подход позволит обеспечить без затрат федерального бюджета отказоустойчивость и бесперебойность оказания российским граждан интернет-сервисов, частных и государственных услуг», — говорится в документе.

25 мая стало известно, что VK при поддержке Минцифры России разработал и запустил бета-версию магазина приложений RuStore для пользователей мобильных устройств под управлением Android. В RuStore интегрированы системы безопасности «Лаборатории Касперского» и VK. В течение лета в RuStore добавят рейтинги приложений, push-уведомления и привязку платежных систем.

16 мая сообщалось, что российский магазин приложений NashStore для устройств с системой Android стал доступен для скачивания. Его разрабатывали в качестве альтернативы сервису Google Play. В магазине доступно более 1 тыс. приложений, в том числе Альфа-банка, Rutube, онлайн-кинотеатра Wink, «СберМаркета», Совкомбанка и др.

10 марта компания Google объявила, что на фоне санкций в России ограничила работу магазина приложений Google Play. Кроме того, из магазина, так же как и из AppStore, в связи с рестрикциями стали удалять некоторые приложения, в том числе российских банков.

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