Запущена бета-версия магазина приложений RuStore

VK при поддержке Минцифры России разработала и запустила бета-версию магазина приложений RuStore для пользователей мобильных устройств под управлением Android. Загрузить RuStore можно на официальной странице магазина, говорится в релизе, поступившем 25 мая «Известиям».

Пользователям предлагается более 100 приложений, среди которых сервисы VK, Яндекса и Сбера, Госуслуги, приложения мобильных операторов, маркетплейсы, игры и многое другое. Для части разработчиков открыт личный кабинет, который позволяет самостоятельно загружать приложения в RuStore. В ближайшее время личный кабинет будет открыт для всех.

В бета-версию RuStore интегрированы системы безопасности «Лаборатории Касперского» и VK.

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«Создание российского стора — важнейшая задача, продиктованная рыночными условиями. Мы провели большую подготовительную работу как с точки зрения законодательного регулирования, так и с точки зрения создания благоприятных условий для совместной работы лидеров российской ИТ-индустрии над этим проектом», — сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Как он напомнил, предложение о создании магазина поступила от бизнеса. Он выразил уверенность, что команде разработчиков удастся создать конкурентный магазин приложений.

«RuStore — полноформатный магазин приложений, в котором будут все самые современные и безопасные сервисы как для пользователей, так и для разработчиков. VK создает его в партнерстве с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России», — добавил генеральный директор VK Владимир Кириенко.

По его словам, магазин создал яркий пример сотрудничества, когда лучшие игроки ИТ-рынка объединились для решения общей задачи на благо пользователей.

В течение лета в RuStore добавят рейтинги приложений, push-уведомления и привязку платежных систем. Площадка будет доступна также для зарубежных разработчиков. Ранее холдинг VK подал три заявки на регистрацию товарных знаков RuStore и зарегистрировал домен rustore.ru.