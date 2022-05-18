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VK и Минцифры 25 мая запустят бета-версию магазина приложений

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Фото: пресс-служба ВКонтакте
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Минцифры совместно с VK 25 мая запустит бета-версию альтернативного магазина приложений RuStore, разработанного для Android. Об этом в среду, 18 мая, заявил генеральный директор VK Владимир Кириенко на Российском интернет-форуме 2022 (РИФ).

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«Мы запускаем бета-версию. Плановый срок запуска — 25 мая», — пояснил гендиректор VK.

В течение лета в RuStore добавят рейтинги приложений, push-уведомления и привязку платежных систем. Площадка будет доступна также для зарубежных разработчиков.

Глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что разработка магазина приложений ведется крупными российскими бигтех-компаниями во главе с VK без привлечения бюджетных средств.

Помимо магазина приложений компания в настоящий момент занимается разработкой платформы «VK Видео», которая будет развиваться по модели YouTube. В перспективе, по словам Кириенко, увеличение разнообразия контента во «ВКонтакте» посредством партнерства с крупными самостоятельными сервисами.

«До конца года планируем запустить платформу «ВК Видео» как отдельное приложение. Мы здесь действительно двигаемся к модели, близкой к YouTube», — сообщил Кириенко.

Ранее холдинг VK подал три заявки на регистрацию товарных знаков RuStore и зарегистрировал домен rustore.ru.

17 мая социальная сеть «ВКонтакте» запустила отдельное мобильное приложение для общения «VK Мессенджер». Отмечается, что в мессенджере можно общаться с друзьями из «ВКонтакте», а также с контактами из телефонной книги.

4 апреля «ВКонтакте» установила новый рекорд посещаемости: месячная аудитория «ВКонтакте» превысила 100 млн.

До этого, в марте, в пресс-службе соцсети сообщили о рекордном росте пользовательской активности за последние две недели. Число просмотров роликов выросло на 40%. Двукратный рост отмечается в показателях загрузок коротких вертикальных видео в «Клипах». При этом 8 марта «ВКонтакте» достигла рекордных отметок в 1,75 млрд просмотров видео и 600 млн просмотров клипов в сутки.

11 марта соцсеть зафиксировала рост активности среди блогеров, знаменитостей и лидеров мнений. Отмечалось, что за последние два дня к «ВКонтакте» присоединилось более 100 инфлюенсеров.

За день до этого «ВКонтакте» запустила крупнейшую в истории компании программу поддержки авторов. Социальная сеть приняла решение временно отказаться от собственной прибыли в инструментах для монетизации авторов. Уточнялось, что они получат 100% дохода от показа рекламы и смогут заработать около 600 млн рублей. Авторам будут доступны такие инструменты монетизации соцсети, как партнерская программа, маркет-платформы, монетизация видео и VK Donut.

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