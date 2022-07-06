Президент Шри-Ланки Раджапакса попросил Путина открыть кредитную линию для импорта топлива

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса обратился к главе России Владимиру Путину с просьбой открыть кредитную линию для импорта топлива и возобновить рейсы «Аэрофлота» на остров.

В Twitter он сообщил, что провел с Путиным продуктивный телефонный разговор.

«Поблагодарив его за всю поддержку, оказанную его правительством для преодоления проблем прошлого, я запросил предложение кредитной поддержки для импорта топлива в Шри-Ланку для преодоления текущих экономических проблем», — написал Раджапакса.

Он указал, что по итогам разговора обе стороны сошлись на том, что развитие отношений в сферах туризма, торговли и культуры имеет первостепенное значение для укрепления дружбы между странами.

Ранее в четверг газета Daily Mirror сообщила, что Раджапакса направил Путину письмо с просьбой о сотрудничестве в закупках нефти, так как Шри-Ланка сейчас сталкивается с огромной нехваткой топлива.

22 июня премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингх, что страна столкнулась с гораздо более серьезной ситуацией, чем нехватка топлива, газа, электричества и продовольствия. По его словам, экономика государства полностью рухнула. Сейчас внешний долг страны составляет $51 млрд, из них порядка $700 млн составляет долг государственной нефтегазовой компании Ceylon Petroleum Corporation.

7 июня минюст Шри-Ланки отстранил от должности финансового инспектора, связанного с вручением постановления о задержании лайнера «Аэрофлота». Airbus A330-300 российской авиакомпании должен был вылететь из Коломбо в Москву 2 июня. Но рейс был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки.

МИД России в связи с этим инцидентом заявил протест послу страны, а сама компания «Аэрофлот» приостановила рейсы в Коломбо. 6 июня суд Шри-Ланкиснял запрет.

До этого, издание News First опубликовало копию обращения бывшего президента Шри-Ланки Майтрипала Сирисена к Путину с просьбой пересмотреть решение о приостановке полетов российской авиакомпании.

В Кремле в свою очередь заявили, что для рассмотрения возобновления рейсов «Аэрофлота» в Коломбо должны быть весомые заверения насчет неповторения ситуации с задержанием российских самолетов.