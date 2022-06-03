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МИД РФ выразил протест послу Шри-Ланки из-за задержки самолета «Аэрофлота»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российский МИД выразил протест послу Шри-Ланки в связи с задержанием в Шри-Ланке самолёта компании «Аэрофлот». Об этом в пятницу, 3 июня, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

«В МИД России была вызвана посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации Дж.А. Лиянаге», — сообщается на сайте министерства.

Ведомство призвало Шри-Ланку в сжаты сроки урегулировать проблему.

Ранее в пятницу стало известно, что самолету «Аэрофлота» запрещено покидать Шри-Ланку. Такое решение принял Высокий коммерческий суд крупнейшего в стране города — Коломбо. Самолет «Аэрофлота» должен был вылететь в Москву утром 2 июня по местному времени в международном аэропорту Бандаранаике.

Урегулированием ситуации сейчас занимается Росавиация.

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