В Кремле назвали условия для возобновления рейсов на Шри-Ланку

Для возобновления полетов самолетов «Аэрофлота» в Коломбо должны быть весомые заверения насчет неповторения ситуации с задержанием российских самолетов. Об этом 7 июня сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя просьбу бывшего президента Шри-Ланки Майтрипала Сирисена о пересмотре решения о приостановке полетов авиакомпании.

«Для того чтобы полеты продолжались, должны быть получены какие-то весомые заверения насчет неповторения ситуации, которая случилась совсем недавно с самолетом «Аэрофлота». То есть, если каким-то образом полностью исключить эти случаи и дать необходимые заверения, то тогда это будет повод для наших авиационных властей рассмотреть такую возможность», — сказал он.

При этом Песков отметил, что Москва не получала обращение экс-президента Шри-Ланки.

Накануне новостной портал News First опубликовал копию письма Сирисены к президенту России Владимиру Путину с соответствующей просьбой. По его словам, приостановка полетов российской авиакомпании станет «разрушительной для туристической сферы островного государства». Кроме того, он призвал рассмотреть ситуацию с задержанием воздушного судна «Аэрофлота» как полностью юридическое дело, а не государственное.

Компания «Аэрофлот» 3 июня приостановила рейсы на Шри-Ланку после ареста властями этой страны судна A330. Российский МИД выразил протест послу Шри-Ланки в связи с инцидентом. Как отметил министр портов, судоходства и авиации страны Нимал Сирипал де Силва, в результате этого пострадали не только пассажиры авиарейса, но и экономика, туристическая индустрия Шри-Ланки.

6 июня суд Шри-Ланки снял запрет на вылет российского самолета.

Сложности с полетами за границу у авиакомпаний из России возникли на фоне рисков ареста их самолетов из-за санкций Запада, введенных после начала специальной военной операции по защите Донбасса.