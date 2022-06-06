Суд Шри-Ланки снял запрет на вылет самолета «Аэрофлота»

Суд Шри-Ланки снял запрет на вылет российского самолета «Аэрофлота». Об этом 6 июня сообщил портал News First.

«Приказ был приостановлен, после того как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором», — уточнило СМИ.

О том, что воздушному судну Airbus A330 «Аэрофлота» запрещено покидать Шри-Ланку, стало известно 2 июня. Высокий коммерческий суд города Коломбо принял такое решение после рассмотрения жалобы, поданной лизинговой компанией Celestial Aviation Trading Limited в Ирландии. МИД РФ выразил протест послу Шри-Ланки в связи с инцидентом.

Министр портов, судоходства и авиации Шри-Ланки Нимал Сирипал де Силва отметил, что генеральный прокурор обратится в суд с просьбой об отмене его решения, потому что в результате этого пострадали не только пассажиры авиарейса, но и экономика Шри-Ланки, а также туриндустрия.

Пассажиры авиакомпании, которые не смогли покинуть Шри-Ланку из-за задержания российского Airbus A330, были вывезены с территории государства 4 и 5 июня.

Сложности с полетами за рубеж у авиакомпаний из РФ возникли на фоне рисков ареста их самолетов из-за санкций Запада, введенных после начала специальной военной операции по защите Донбасса.