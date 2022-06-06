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Генпрокуратура Шри-Ланки попросит суд отменить запрет на вылет самолета «Аэрофлота»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Генпрокуратура Шри-Ланки намерена обратиться в суд с просьбой снять запрет на вылет самолета «Аэрофлота». Об этом в понедельник, 6 июня, сообщает газета Daily Mirror.

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Издание пишет, что ходатайство будет подано в этот в понедельник в Высокий коммерческий суд Коломбо об отмене его постановления, которым 2 июня был запрещен вылет самолета «Аэрофлота» в Москву.

«В рамках закона генеральный прокурор обратится в суд с просьбой об отмене его решения, поскольку в результате этого пострадали не только пассажиры российского авиарейса, но также экономика Шри-Ланки и ее туристическая индустрия», — приводит газета слова министра портов, судоходства и авиации Нимала Сирипалы де Силва.

На прошлой неделе Силва встретился с представителями российской авиакомпании и дипломатами. На встрече министр заявил, что правительство Шри-Ланки не вмешивается в судебный процесс, поскольку конфликт произошел между «Аэрофлотом» и другой компанией. Между тем, он выразил надежду на скорейшее освобождение самолета.

2 июня стало известно, что воздушному судну Airbus A330 «Аэрофлота» запрещено покидать Шри-Ланку. Такое решение принял Высокий коммерческий суд города Коломбо. Решение было определено после рассмотрения жалобы, поданной лизинговой компанией Celestial Aviation Trading Limited в Ирландии. Вылет задержан минимум до 16 июня.

МИД РФ выразил протест послу Шри-Ланки в связи с задержанием самолета компании. Ведомство призвало страну в сжатые сроки урегулировать проблему.

Пассажиры авиакомпании, не сумевшие покинуть Шри-Ланку, были вывезены с территории государства 4 и 5 июня.

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