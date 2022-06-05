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Застрявшие на Шри-Ланке россияне вернулись в Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Граждане РФ, которые в четверг, 2 июня, не смогли вылететь из Шри-Ланки из-за задержания российского Airbus A330 в аэропорту Бандаранааик (Коломбо), вернулись в Москву рейсом авиакомпании «Аэрофлот». Информация поступила от управления по развитию туризма Шри-Ланки.

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«Сегодня, по информации аэропорта, в Россию вылетел самолет «Аэрофлота» с 275 пассажирами на борту. В их числе были остававшиеся пассажиры рейса российской авиакомпании, которые не смогли вылететь в четверг», — рассказал представитель организации в беседе с ТАСС.

4 июня сообщалось, что около 200 российских туристов, которые не смогли вылететь 2 июня из-за задержания ланкийскими властями борта авиакомпании «Аэрофлот», были размещены в отелях и ожидали возвращения домой.

Один из пытавшихся вылететь рейсом из Коломбо — Андрей Гераськин — рассказал, что пассажиры уже находились в салоне самолета, когда капитан по громкой связи сообщил, что борт задерживается в связи с тем, что не подписано таможенное разрешение на вылет.

Ранее на официальном сайте «Аэрофлота» появилась информация, что пассажиры авиакомпании, не сумевшие покинуть Шри-Ланку 2 июня, будут вывезены с территории государства 4 и 5 июня.

Тогда же стало известно, что воздушному судну Airbus A330 «Аэрофлота» запрещено покидать Шри-Ланку. Такое решение принял Высокий коммерческий суд города Коломбо. Решение было определено после рассмотрения жалобы, поданной лизинговой компанией Celestial Aviation Trading Limited в Ирландии. Вылет задержан минимум до 16 июня.

МИД РФ выразил протест послу Шри-Ланки в связи с задержанием самолета компании. Ведомство призвало Шри-Ланку в сжатые сроки урегулировать проблему.

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